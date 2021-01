Rosatom rozděluje sněmovnu. Hrozí další zpoždění tendru | E15.cz

Příprava dostavby jaderného dukovanského bloku uvízla na mrtvém bodě. Zatímco ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček prosazuje variantu tendru, které by se mohl účastnit i Rosatom, část opozice to stále jednoznačně odmítá.

Obě středopravé koalice, kterým průzkumy přisuzují šance k ovládnutí příští sněmovny, by Rusy kvůli bezpečnostním rizikům nepustily ani do konsorcia. „Rusové by měli být vyloučeni od samého počátku, a jestli tak současná vláda neučiní, zanechává tím následující vládě kostlivce, kterého bude muset vyřešit,“ upozorňuje pirátský poslanec Petr Třešňák, člen sněmovního podvýboru pro energetiku. „Případné vyřazení Rusů v průběhu tendru může velmi pravděpodobně vést k arbitrážím,“ doplnil Třešňák s tím, že sněmovní strany se naopak shodly na nepřizvání čínské společnosti CGN.

Menší počet uchazečů ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka zákonitě povede k vyšší vysoutěžené ceně. „Vyřazení účastníků předem mi nepřijde moudré i vzhledem k tomu, že Francouzi, tedy společnost EdF, dosud stále neprovozují ani nestavějí reaktor, který by odpovídal požadavkům tendru,“ řekl už dříve v rozhovoru pro deník E15 Havlíček.

Podle dřívějších vyjádření vládního zmocněnce Jaroslava Míla, který je za přípravu jaderného tendru expertně zodpovědný, jsou však klíčovým faktorem pro nízkou cenu nabídek především faktory jako dostatek času na předložení závazných nabídek či celková organizace a kvalita přípravy a provedení výběrového řízení. Požaduje proto prodloužení času na předložení nabídek ze sedmi na dvanáct měsíců.

Kromě toho vláda přišla s novým modelem financování. Upřednostňuje variantu, v níž by stát financoval nový jaderný zdroj zcela sám, protože se zapojení společnosti ČEZ do financování ukázalo jako příliš drahé. Původní plán počítal pouze se sedmdesátiprocentním podílem státu s tím, že zbytek zaplatí ČEZ.

„Za předpokladu, že to pomůže výkupní ceně, je stát připraven financovat stavbu ze sta procent,“ uvedl Havlíček. Stát by v takovém případě získal nižší úrokovou sazbu. Postup ovšem závisí na schválení ze strany Evropské unie.

Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací Rosatom, americká společnost Westing­house, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Čínskou společnost CGN vláda s největší pravděpodobností do tendru nepřizve.