Rosatom vypadá ze hry o Dukovany. Zbylí uchazeči mají k ideálu daleko | E15.cz

Analytik ze společnosti ENA Jiří Gavor se domnívá, že v soutěži zůstal jediný hráč, a to Westinghouse. „Společnosti EDF a KHNP jsou v tendru jen do počtu, protože je jasné, že v době podání přihlášky budou moci nabídnout jen neověřený projekt na papíře,“ říká Gavor. Chybět jim podle něho bude nejen hotový referenční blok, ale pravděpodobně i licence ze země původu. Její získání přitom může trvat roky, upozorňuje Gavor s tím, že už v roce 2024 má být podepsána smlouva s dodavatelem.

Minoritní akcionář ČEZ a poradce J&T Banky Michal Šnobr je k tendru ještě skeptičtější. Společnost Westinghouse podle něj není řešením. „Realita je taková, že jediný, kdo mohl postavit reaktor do požadovaného výkonu 1200 megawattů, byl Rosatom. Westinghouse před čtyřmi lety prošel bankrotem a dosud se mu nedaří několik jaderných projektů dokončit,“ připomíná Šnobr.

Odvolaný vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl ale taková vyjádření vnímá jako zbytečné strašení. Všichni zbylí uchazeči podle něho několikrát deklarovali, že dokážou reaktor daných parametrů dodat. S tím souhlasí i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, podle níž nemusí být závažným problém ani licence.

„Licence ze země původu, a ještě lépe referenční blok, bude v tendru velkou výhodou, ale pokud si to investor nebude přát, rozhodně nemusí být podmínkou. Investor může podepsat smlouvu i s dodavatelem, který pro daný blok licenci ze země původu nemá,“ míní Drábová. „U takového reaktoru by však schvalovací proces ze strany SÚJB trval mnohem déle, a oproti současným plánům by se tím prodražil i celý projekt,“ dodala bez podrobností Drábová.

Požadovaný maximální výkon reaktoru 1200 megawattů, který Francouze a Jihokorejce nutí k úpravám vlastní technologie, má podle Drábové své opodstatnění. Pro jednotku o vyšším výkonu by totiž v dané lokalitě nebyl dostatek chladicí vody.

Největší tendr v historii Česka má podle plánů vyjít na zhruba 160 miliard, jeho odpůrci však počítají i s dvojnásobnou cenovkou.