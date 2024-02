Automobilky, dodavatelé, dealeři i technologické a finanční společnosti napojené na automotive bijí na poplach. Masivní investice do expanze na trhu s elektromobily se zatím dostatečně nevrací, ryze elektrických vozů se prodává méně, než se očekávalo. Manažeři z odvětví ztrácejí důvěru ve výraznější růst zisků, a to i proto že se o výdělek patrně budou muset dělit s technologickými giganty. Autoprůmysl se totiž nestíhá přizpůsobovat rychle se rozvíjející umělé inteligenci.

Vyplývá to z celosvětového nedávno zveřejněného průzkumu společnosti KPMG mezi 1041 vedoucími pracovníky automobilek, dodavatelů, dealerů, poskytovatelů dobíjecích stanic i napojených technologických a finančních společností. Skoro třetina těchto manažerů vede firmy s obratem alespoň jedné miliardy dolarů, průzkumu se zúčastnilo i sedm Čechů.

Kapitáni autoprůmyslu nevidí budoucnost odvětví zrovna růžově. Především ztrácejí důvěru v růst zisků. Tedy až na jedinou výjimku: optimističtěji nahlíží na budoucí výdělky v Číně, kde důvěra meziročně stoupla z 28 na 36 procent. V Evropě klesla z 31 na 24 procent, v USA ze 48 na 43, v Japonsku dokonce z 32 na deset procent. Nervozita je jednoznačně patrná i v českém autolandu, potvrzuje Petr Novák, ředitel automotive divize společnosti JTEKT Evropa, která vyrábí díly do automobilů.

„Mnoho automobilek začalo nabízet slevy, což má dopad na celkovou ziskovost. Obor podléhá obrovským inflačním tlakům u materiálů, energií a práce. Zároveň nová konkurence, tedy Tesla a čínské automobilky, tlačí na snižování cen aut. Spousta dodavatelů žije na hraně ziskovosti a nemají jinou možnost než zdražovat nebo zkrátka končit,“ popisuje Novák. Stejné potíže má i jeho JTEKT, která nastavila restrukturalizační plán snižování nákladů a s automobilkami vyjednává o zvýšení cen.

„Hospodářsky dobré časy už byly. Zákazníci nebudou schopní a ochotní nakupovat stále zdražující auta v takovém tempu jako dosud,“ říká Kvido Štěpánek, jeden z nejbohatších Čechů a majitel firmy Isolit-Bravo, která v Jablonném nad Orlicí zhotovuje výrobky pro autoprůmysl i elektrospotřebiče. Jeho slova potvrzují i zástupci jednotlivých značek, kteří přiznávají pokles počtu přijímaných objednávek na nové vozy o desítky procent.

Ochlazující se poptávka zároveň nedává automobilkám příliš prostoru pro zdražování. Většina průzkumem oslovených manažerů automobilek předpovídá pro letošní rok nárůst cen nových vozů nanejvýš o pět až deset procent. Zda se takové navýšení v době zostřující konkurence a ochabujícího zájmu zákazníků podaří, je však krajně nejisté.

Skepse ohledně růstu ziskovosti proto sílí, a to hlavně kvůli nejistým vyhlídkám na trhu s elektromobily. „Na ně autoprůmysl hodně vsadil, ale návratnost investic bude asi pomalejší. Také proto, že na trh přicházejí četné nové modely elektroaut, jenže současně oslabila poptávka, takže se zostřuje konkurence,“ uvádí automobilový expert české kanceláře KPMG Jan Linhart.

Nejen pro českou ekonomiku významný autoprůmysl je navíc neschopný stíhat tempo, jakým se rozvíjí umělá inteligence (AI), strojové učení nebo sofistikovanější robotika, vyplývá též z průzkumu. Automobilky a dodavatelé sice už nyní školí tisíce zaměstnanců, jak pracovat s AI, další spolupráce výrobců s technologickými giganty – a dělba zisků – se však jeví jako nevyhnutelná.

„Firmy budou umělou inteligenci určitě dál rozšiřovat. Vidíme ji ve výrobě aut, ovládání infotainmentu, parkování, také ale optimalizuje spotřebu energie během jízdy,“ vyjmenovává Novák.

Například Volkswagen začátkem roku vytvořil speciální divizi, která se bude zabývat výhradně tím, jak umělou inteligenci využít v produktech koncernu. „Digitální produkty založené na umělé inteligenci budou hrát v budoucnosti pro skupinu Volkswagen klíčovou roli,“ uvedl koncern.

K nejistotě ohledně zavádění nových technologií podle Nováka přispívají i nehody aut s autonomním řízením. Tyto případy řeší hlavně průkopník této „nové“ funkce Tesla.

Americké automobilce se průzkum věnoval v samostatné kapitole. Výsledek? Lídři průmyslu si jsou jistí, že si Tesla udrží pozici neotřesitelné jedničky na trhu s elektrickými vozy v Evropě, tím spíše s těmi autonomními. S velkým odstupem ji mají v příštích letech následovat BMW a Audi. Čínská BYD, která na svém domácím trhu loni sesadila z trůnu Volkswagen a pomalu se „rozkoukává“ i v Evropě, se podle manažerů vyšplhá na šestou pozici v Evropě.

„Ještě aby ne, když se těší takovým úlevám, pobídkám a dotacím, které by byly pro jiné firmy nepředstavitelné. To je také podstata gigafactory v Berlíně, ze které Tesla expanduje do Evropy,“ tvrdí Štěpánek.

I největší a nejbohatší koncerny tak začínají šetřit, aby náročným obdobím fundamentálních změn dokázaly úspěšně projít. Například německý Continental, který vyrábí i v Česku, v polovině února oznámil, že zruší kolem 7150 míst ve své automobilové sekci. Zeštíhlením administrativy chce ušetřit čtyři sta milionů eur ročně.

Začátkem letošního roku oznámil podobné plány rovněž německý Bosch, který zaměstnává asi osm tisíc lidí v Česku a platí za největšího dodavatele automobilových součástek na světě. Během tří let zruší asi 1200 míst. Reaguje tím na rostoucí náklady a slabý hospodářský růst.

Snižovat stavy bude i Škoda Auto z koncernu Volkswagen. Aktuálně zaměstnává přes 36 tisíc osob, z nichž skončí patrně více než tisícovka. Záměr potvrdil člen představenstva Martin Jahn pro Novinky.cz. Její mateřský koncern chce do roku 2026 ušetřit deset miliard eur, což se projeví nejen v menším množství vyráběných prototypů, ale i ve zmíněném propouštění a rušení míst.