Je ruská ekonomika na lopatě, nebo by zvládla další měsíce i roky války?

V době třetího výročí války na Ukrajině a období, kdy americký prezident Donald Trump spustil mírová jednání, přícházejí zprávy o prohlubujících se ekonomických problémech Ruska. Připouštějí je i samotní představitelé země. Vyvstává tak otázka, jak dlouho by ještě Kreml zvládal drahou agresi u souseda financovat a jestli by se západní vyjednávači neměli pokusit ruských slabin lépe využít. Někteří experti ale krotí očekávání, že by se mohlo hospodářství země brzy úplně zhroutit.