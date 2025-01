Na papíře se Indie jeví jako trh, který nemůže nerůst raketovým tempem. Ze 361 milionů obyvatel v polovině minulého století se stala téměř 1,5miliardová země, jejíž HDP patří k nejrychleji se zvyšujícím na světě. Až na výjimky roste o vyšší jednotky procent. Pro srovnání: Český HDP rostl ve třetím loňském čtvrtletí o 1,4 procenta. Přestože se Škoda snaží Indy nalákat do dealerství, seč může, například nabídkou vozů se zesíleným klaksonem speciálně určeným pro zdejší tradičně rušnější provoz, navyšovat prodeje se jí nedaří.

V loňském roce zde udala 36 tisíc vozů, meziročně o 26 procent méně. Pohoršila si tak druhý rok v řadě, nejvíce škodovek si totiž Indové pořídili v roce 2022, a to téměř 52 tisíc. Od té doby následoval bezmála třetinový propad prodejů na trhu, od kterého si automobilka slibovala, že by mohl alespoň částečně nahradit kdysi klíčovou Čínu. Ve svém historicky rekordním roce 2018 prodala Škoda v Číně hned 341 tisíc vozů, téměř každé čtvrté vyrobené auto.

„Důvodem nižších dodávek v Indii je celkový propad některých segmentů trhu a zároveň rostoucí konkurence,“ říká mluvčí Škody Ivana Povolná. Odbyt tvořily modely Kushaq a Slavia, jichž Škoda prodala více než devatenáct a šestnáct tisíc. Loni na podzim uvedla nové varianty těchto vozů, konkrétně verze Sportline a Monte Carlo. Letos doplní nabídku nové městské SUV Kylaq, od něhož si v Mladé Boleslavi i Wolfsburgu slibují obrácení negativního trendu.

„K vyšším dodávkám vozů značky Škoda přispěje v budoucnu i nový model Kylaq, vyvinutý a vyráběný v Indii pro Indii. První vozy se k zákazníkům dostanou v příštích týdnech. Jedná se o první vůz Škoda v oblíbené kategorii vozů s délkou do čtyř metrů, která tvoří téměř polovinu indického trhu,“ dodává Povolná.

Škoda Auto a budoucnost v Asii

Značný význam indického trhu zdůraznil ve svém zhodnocení roku 2024 také předseda představenstva Škody Klaus Zellmer. Strategii dalšího růstu spojuje právě s Indií, Blízkým východem a s regionem ASEAN. Právě do zemí z tohoto regionu chce Škoda vyvážet více vozů, které vyrábí v Indii. Tímto způsobem už například posílá kushaqy do Vietnamu, kde se pak jejich výroba dokončuje.

Uspět v „druhé Číně“, jak se Indii pro její potenciál často přezdívá, nebude snadným úkolem. Zákazníci tradičně preferují lokální výrobce, případně asijské značky. Většinou také nakupují malé vozy s nízkou cenou i marží, upozorňuje expert na automobilový průmysl Petr Knap z poradenské společnosti EY.

„Indie je rostoucí, ale nesmírně konkurenční trh. Průměrným tempem sedm až osm procent ročně by měla vyrůst z loňských asi 4,3 milionu prodaných vozů na více než šest milionů na konci dekády. Podmínkou většího úspěchu výrobců je lokalizace a domácí výroba. Většina vozů se prodává v nižších segmentech, nicméně roste i SUV kategorie. Zajímavé je, že se na trhu zatím neprosazují čínské značky,“ říká Knap.

Potenciál trhu je velký, i proto Škoda cílí na prodej alespoň stovky tisíc vozů ročně do roku 2026. Do konce dekády chce být evropskou jedničkou v Indii, značky koncernu VW by měly dosahovat alespoň pětiprocentního podílu.

To se zatím zdaleka nedaří. Prodejům ve fiskálním roce 2024 dominovaly asijské značky. Nejlépe si vedla Maruti Suzuki s 1,6 milionu prodaných vozů. Následovala Hyundai s 561 tisíci, Tata Motors s 538 tisíci, Mahindra & Mahindra se 425 tisíci, přes dvě stě tisíc se dostala Kia i Toyota. Sedmá Škoda Auto VW Group dosáhla více než 88 tisíc prodejů.