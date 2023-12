Postupný přechod od tradičních aut k těm s elektromotory rychle proměňuje poměry na trhu. Výrobci, kteří se zaměřují výhradně na elektromobily - například Tesla nebo čínské BYD - ovládali jedno procento trhu v roce 2020. Letos už to je procent sedm, spočítala agentura Bloomberg.

Škodovka nehodlá zůstat pozadu. Její chvilkou slávy příštího roku bude světová premiéra, ve které představí svůj druhý plně elektrický model Elroq. O něco menší „brácha“ Enyaqu z rodiny elektrik bude první sériově vyráběnou škodovkou, která se světu naplno představí v novém kabátě - v novém designovém jazyku „modern solid“.

„Milník je jasný: od roku 2035 už žádné registrace nových aut se spalovacími motory v Evropě. Naším cílem, který začneme naplňovat v roce 2024 a budeme pokračovat v letech následujících, je představení šesti nových plně elektrických vozů,“ uvádí pro e15 předseda představenstva Škody Klaus Zellmer. Na druhou stranu ujišťuje, že dokud to regulace dovolí, zákazníkům bude dál umožňovat svobodnou volbu mezi spalováky, hybridy i elektromobily.

Finální podobu elektromobilu Elroq Škoda představí veřejnosti příští rok. | Škoda

Začátkem příštího roku Škoda také odhalí facelift nejprodávanějšího modelu Octavia, na trh také uvede i nové generace vozů Superb a Kodiaq. Zda o ně zákazníci projeví dostatečný zájem, si zřejmě nemůže být jistý ani management v Mladé Boleslavi. Loni Škoda zobchodovala na světových trzích nejméně aut za více než dekádu. Letos od ledna do listopadu sice zrychlila o devatenáct procent, zákazníkům předala přes 789 tisíc aut. Lepšící se trend však může rychle polevit.

„Je pravda, že rostoucí finanční zátěž, ať už z důvodů zvyšujících se daní nebo inflace, bude mít ve střednědobém horizontu dopad i na automobilový trh, mimo jiné v podobě klesající ochoty nakupovat nové automobily,“ uvědomuje si vedení české automobilky, která od ledna do září zvýšila tržby z loňských patnácti miliard eur na necelých dvacet.

Jestliže příběhem minulých let byl drsný pád Škodovky v Číně, největším světovém trhu s automobily a největším trhu Škody, story současnosti a budoucnosti bude její boj o udržení pozic „alespoň“ na domácím evropském trhu. Právě čínské značky na něj expandují s kvalitními a často designově velmi zdařilými elektromobily, jenž nabízejí za znatelně nižší ceny. Jedna statistika za všechny: podle dat JATO Dynamics z prvního letošního pololetí stál průměrný elektromobil v Číně 31 tisíc eur, v Evropě 67 tisíc a v USA 68 tisíc. Sílu Tesly netřeba připomínat, letos zřejmě s mírným náskokem na Škodu ovládne prodeje elektromobilů mimo jiné i v Česku.

Volkswagen, mateřský koncern Škody, má navíc vážné potíže s konkurenceschopností softwaru u svých nových elektromobilů. Tedy se součástí produktu, která se stává klíčovou hlavně v očích mladších zákazníků. A součástí, kterou mistrně ovládají čínští draci přilétající do Evropy. Patálie se softwarem, za který odpovídá primárně koncern, příští rok jistě neodezní, pro celou skupinu včetně Škody ale bude životně důležité, aby jejich nápravu střelhbitě urychlila.

Zatímco Číňanům je už domácí trh malý a expandují do Evropy, Škodovka z Číny už téměř zmizela. Z Asie se ale zdaleka nestahuje, to si ostatně ani nemůže dovolit. Letos úspěšně expandovala do Vietnamu. Do čtyřech tamních dealerství zatím z Česka vyváží modely Karoq a Kodiaq.

Příští rok tam ale začne vyvážet modely Kushaq a Slavia, které vyrábí v Indii, a vietnamská story začne naplno. Vietnamem to nekončí, Škodovka se rozhlíží i dále v regionu ASEAN. Třeba v takovém Thajsku je už devět procent všech prodávaných aut elektrických, podobný poměr jako například v USA.

V příštím roce se tuzemská automobilka také vrátí do Kazachstánu. Montovat tam bude modely Kodiaq, Kamiq, Karoq a Octavia. Do roku 2028 chce na tamním trhu získat pětiprocentní podíl. „V příštím roce plánujeme v Kazachstánu otevřít patnáct dealerství ve velkých městech, jako je Astana, Almaty, Šymkent nebo Kostanaj,“ upřesňuje člen představenstva Martin Jahn.

Pokud Škoda uspěje s expanzí na nové zahraniční trhy a od mateřského Volkswagenu se dočká kvalitnějších technologií, velmi silné konkurenci z Východu i Západu bude moci vzdorovat o to sebevědoměji.