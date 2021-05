Škoda Auto zrychlila výrobu. Octavie chrlí rekordním tempem | E15.cz

Takto rychle výrobní linky ve zmíněné hale běžely dosud jen jedinkrát. A to ve chvíli, kdy se testovalo, zda stroje takové tempo vůbec zvládnou. Odboráři sami hovoří o „šílené rychlosti” a musí dohlížet na to, aby na směnách bylo vždy dostatek pracovníků. „Minulý víkend se opět konaly dobrovolné přesčasy za účelem zpracování nekompletních vozů na noční a ranní sobotní směně,” dodávají odbory.

Za sprintem, který Škoda ve svých továrnách nasadila, stojí právě i zmíněná absence polovodičových čipů. Firma dohání ztrátu z minulých měsíců, kdy musela kvůli nedostatku elektronických součástek několikrát zastavit část svých linek. Automobilce, která je součástí německého koncernu Volkswagen, se kvůli tomu začalo hromadit velké množství nedodělaných škodovek. Bylo jich dokonce tolik, že je neměla kde odstavit. Pronajala si proto letiště v Hradci Králové, které využívá jako parkoviště pro nekompletní vozy.

Škoda si pořídila nového robota, aby zrychlila výrobu

Společnost Škoda Auto v závodě ve Vrchlabí využívá chytrého manipulačního robota. • VIDEO Škoda Auto

Problém s nedostatkem polovodičových čipů je podle odborníků závažnější, než automobilky předpokládaly na počátku letošního roku. „Očekáváme, že se bude táhnout až do závěrečných měsíců roku 2021,“ varuje James Norris, analytik poradenské společnosti LMC Automotive. Podle té v Evropě nedostatek čipů nejvíce dopadne na automobilky Daimler, Ford, Renault a koncern Volkswagen, jehož součástí je i mladoboleslavská Škoda Auto. „Nedostatek čipů by letos mohl vyústit ve ztrátu celosvětové produkce dvou až tří milionů vozidel,“ řekl pro server Automotive News Ondřej Burkacký z mnichovské pobočky analytické společnosti McKinsey.

Podle některých expertů mohou komplikace spojené s nedostatkem čipů přetrvávat dokonce několik následujících let. Důvodem je enormně rychle rostoucí poptávka. Poradenská společnost Strategy Analytics uvádí, že oproti současnosti se trh s čipy pro autoprůmysl do roku 2027 zdvojnásobí na hodnotu okolo 66 miliard dolarů. Je to dáno stále větším množstvím elektronických systémů v nových vozech. Například SUV Audi Q7 je dnes dle IHS Markit vybaveno 38 čipy, které automobilka odebírá od sedmi různých dodavatelů. A výpadek dílů od jednoho subdodavatele již může způsobit odstávku výroby.

Chybějící čipy letos zastavily na několik dní až týdnů výrobu v automobilkách, jako jsou Tesla, Ford, Toyota, Subaru, General Motors či Volkswagen. Škoda Auto zatím patří k výrobcům, kterým sice produkce také klesla, nezaznamenali však tak markantní výpadek jako jiní hráči. Mladoboleslavské automobilce se již zkraje roku podařilo částečně přeskupit výrobu v továrnách ve prospěch těch modelů, pro které má všechny potřebné součástky. „Neustále zlepšujeme nejen své produkty, ale i výrobní procesy, aby uspokojily vysokou poptávku svých zákazníků," řekla E15 mluvčí Škoda Auto Kamil Biddle.

Přesto komplikace v dodavatelské řetězci Škodě letos zpomalily například výrobu převodovek v závodě Vrchlabí, baterií do elektromobilů v Mladé Boleslavi či modelů zmíněného modelu Octavia.

Škoda Auto loni dodala zákazníkům po celém světě přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v Česku, vozy vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery.Působí na více než 100 trzích.