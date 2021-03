Škoda se přes Indii pokusí prosadit i jinde v Asii. I proto se zaměří na levnější elektromobily | E15.cz

Německá automobilka Volkswagen se pokusí prorazit na asijských trzích za pomoci své české součásti Škoda Auto. Právě do ní vkládá největší výrobce aut v Evropě naděje, píše Bloomberg. Škoda v polovině března oznámila, že do roku 2025 chce v Indii prodávat 100 tisíc aut ročně, což by bylo zhruba devětkrát tolik, co tam prodala v loňském roce. A přes Indii se zaměří na další asijské trhy.