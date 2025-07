Automobilka Škoda Auto kvůli pátečnímu zhruba dvouhodinovému výpadku elektrické energie ve všech svých závodech nevyrobila několik stovek aut. Jejich výrobu zařadí do programu v dalších týdnech. Směny navíc kvůli tomu automobilka nezavede, zvládne to v běžné pracovní době. V pondělí to řekl vedoucí komunikace společnosti Tomáš Kotera. Největší českou automobilku zasáhl výpadek ve všech závodech, tedy v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Výpadek způsobil přetržený kabel na státní přenosové soustavě ČEPS, postihl velkou část Česka.