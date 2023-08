Slovenskému miliardáři v Bosně shořela část haly výrobce toaleťáků | e15.cz

Bosenská papírna SHP Celex patří do slovenské celulózo-papírenské skupiny SHP Group, která do ní od převzetí investovala více než 24 milionů eur, v přepočtu na dnešní kurz téměř 600 milionů korun. Do jejího portfolia spadají papírenské hygienické produkty jako například toaletní papír, kuchyňské utěrky, kapesníky a ubrousky značky Paloma nebo Harmony, kterou mohou znát i čeští spotřebitelé.

O čtvrtečním požáru informovala tamní média s tím, že požár se v pátek podařilo stabilizovat. Přesto jsou škody podle neoficiálních a nepotvrzených informací značné.

Samotná SHP Group se ke škodám zatím konkrétněji vyjadřovat nechce. „Mohu vyvrátit informace o kompletním zničení budovy. Část střechy byla sice zničena, ale výroba bude v původních prostorách časem pokračovat. Rozsah škod zatím nelze odhadnout,“ sdělil zdroj z nejbližšího okolí firmy, který si nepřál být jmenován. Dodal, že závod zaměstnával celkem 300 lidí, přičemž nikdo nebyl zraněn a všichni jsou již zpět v práci.

Papírenský stroj ve společnosti Celexa je podle SHP Group od pátku opět v provozu. Znovurozjetí výrobních linek lze podle skupiny očekávat v nejbližších dnech. „Ostatní výrobní závody v rámci skupiny SHP Group mezitím přebírají některé zakázky zákazníků tak, aby se eliminovaly dočasné výpadky výroby,“ zní oficiální stanovisko firmy.

Hodnotu výrobní haly z veřejně dostupných zdrojů nelze dohledat. Z nejaktuálnější výroční zprávy Fiľovy mateřské skupiny Eco-Investment k roku 2021 lze pouze vyčíst, že firma v témže roce vydělala přes 31 milionů korun v čistém. O rok dříve to bylo zhruba třikrát tolik.

Společnost SHP Celex je nástupnickou společností ZDP Celex Banja Luka, která měla bohatou historii sahající až do dob bývalé Jugoslávie. Novodobá historie společnosti se začala psát v roce 2002, kdy se závod začlenil do struktur SHP Group a zároveň prošel významnou modernizací. Od té doby se produkce bosenských papíren výrazně zvýšila. Dnes je na úrovni 40 tisíc tun hygienického papíru ročně, z níž část putuje i do Česka.

Potenciál bosenského závodu přitom ještě není vyčerpaný, myslí si Fiľo. V červnu tohoto roku veřejně ohlásil záměr investovat do této lokality v nadcházejících pěti letech 130 milionů eur, díky čemuž by se výrobní kapacita zvýšila na dvojnásobek.

Přestože Fiľova mateřská skupina Eco-Investment sídlí v Praze, jeho působení v Česku je omezené. Slovenský miliardář zbohatl na privatizaci společnosti Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok. V Česku vlastní například společnost Trafo CZ, která je výrobcem distribučních transformátorů, nebo velkokapacitní pilu Labe Wood na Litoměřicku. V Praze zřídil také muzikálové divadlo Hybernia. Jeho jmění magazín e15 odhaduje na zhruba 23 miliard korun.