Slovenský úřad zjistil nedostatky v budované jaderné elektrárně | E15.cz

Slovenský úřad jaderného dozoru zjistil nedostatky v dokončovaném třetím bloku jaderné elektrárny Mochovce na jihu země. Úřad to uvedl v hodnotící zprávě k takzvané horké hydrozkoušce, jejíž úspěšné zvládnutí je jednou z podmínek pro zavezení jaderného paliva do reaktoru.

Společnost Slovenské elektrárne, která dva rozestavěné bloky elektrárny dokončuje, uvedla, že neočekává významný dopad rozšířené revize zařízení na harmonogram ani na rozpočet projektu.

Úřad ale upozornil, že bez odstranění zjištěných nedostatků nepovolí zavezení jaderného paliva do reaktoru a tedy ani začátek prací na uvedení třetího bloku elektrárny do provozu. Připomněl také, že svou nespokojenost s velkým počtem nedodělků a nedostatků na třetím bloku elektrárny vyjadřoval opakovaně. Projevit by se podle něj totiž mohl „synergický efekt většího počtu zdánlivě nesouvisejících menších nedostatků“.

ÚJD informoval, že bude potřebné zopakovat například tlakovou zkoušku primárního okruhu dokončovaného bloku elektrárny. Důvodem je nutnost výměny části zařízení kvůli jeho nyní nevyhovujícímu stavu.

SE uvedly, že průběžně odstraňují některá zjištění z dosud uskutečněných testů zařízení, připravují doplňující analýzy a opakování některých zkoušek.

„Slovenské elektrárne neočekávají významný dopad těchto aktivit na harmonogram a rozpočet, technickou připravenost na zavážení paliva by měl projekt (třetího bloku) dosáhnout v průběhu podzimu 2019,“ informovaly na svém webu SE, do jejichž akcionářské struktury v roce 2016 vstoupila skupina Energetický a průmyslový holding.

Termíny uvedení třetího a čtvrtého bloku elektrárny v Mochovcích SE opakovaně odsouvaly a zároveň byl už několikrát navýšen rozpočet dostavby elektrárny, kde jsou od konce 90. let v provozu dva jaderné bloky.

Bezpečnostní obavy z dokončované slovenské jaderné elektrárny letos vyjádřily nejen rakouské ekologické organizace, ale také přední politici Rakouska včetně tehdejšího kancléře Sebastiana Kurze.