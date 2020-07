Stát přes svou firmu Prisko dá OKD 600 milionů korun | E15.cz

Státní firma Prisko vloží do své společnosti OKD 600 milionů korun navýšením základního kapitálu. Upozornil na to dnes server iDnes.cz. V roce 2018 mělo OKD podle výroční zprávy základní jmění 12 milionů korun, nyní to bude 612 milionů. Černouhelná firma OKD v současnosti kvůli koronaviru netěží, v dolech na Karvinsku je ohnisko nemoci. Pomoc majitele má sanovat i ztráty způsobené poklesem cen uhlí.