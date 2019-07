Tatra získala miliardovou zakázku, do Jordánska dodá podvozky pro vojenská auta | E15.cz

Česká firma Tatra Trucks dodá do Jordánska přes tři stovky podvozků pro vojenská auta za více než miliardu korun. Zakázka se může podle firmy ještě rozšířit. Už loni Tatra dodala do Jordánska téměř 150 podvozků. Firma také pracuje s jordánskými partnery na vývoji podvozků, což by podle Tatry mohlo přinést další zakázky. Loni Tatře meziročně klesly tržby o 1,9 miliardy korun na 3,8 miliardy a firma skončila v provozní ztrátě 69 milionů korun.