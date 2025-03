Na českém trhu cestovních kanceláří se rozhořel tvrdý souboj polských a německých kolosů o stovky tisíc klientů a miliardy korun z jejich peněženek. Zaběhlé kvarteto nejsilnějších hráčů, které tvoří Blue Style, Čedok, Exim Tours a CK Fischer, totiž hodlá rozbít konkurent s mimořádně bohatým vlastníkem. Plnohodnotnou expanzi do Česka totiž rozjela TUI Poland spadající pod německou TUI, největší evropskou cestovku. Gigant vlastní přes 400 hotelů, pět aerolinek s více než 130 letadly, sedmnáct výletních lodí a 1200 cestovních agentur. A TUI se expanze daří: Odsává první desítky tisíc klientů konkurenci, navyšuje obrat, buduje desítky poboček a nabírá až dvě stě zaměstnanců.

Na českém trhu sice podle dat ministerstva pro místní rozvoj v současnosti působí 614 cestovek, většina z nich však jsou jen malé firmy, často úzce profilované. Těch skutečně významných je jen pár: Duo CK Fischer a Exim Tours, které spadá pod německou skupinu REWE, Čedok, jenž patří polskému gigantu Itaka, a Blue Style, jejímž většinovým majitelem je Čechotunisan Imed Jeddai. Každá z uvedených značek na českém trhu generuje tržby, které se většinou blíží desetimiliardové hranici ročně.

Vykazovat další růsty „čísel“ do Varšavy či Kolína nad Rýnem, kde sídlí mateřské společnosti Itaka a REWE, však bude náročnější než obvykle. O zhruba dva miliony klientů, kteří v tuzemsku každý rok nakupují zájezdy, se totiž naplno uchází i TUI. Do Česka expandovala v průběhu loňska prostřednictvím divize TUI Poland, naplno rozjíždí ofenzivu ale až letos. Pro Čechy není zcela neznámá, i v minulosti mohli pod touto značkou putovat do zahraničí, prodeje však zajišťovali pouze nasmlouvaní partneři. Nyní si jde německý gigant pro peníze Čechů napřímo.

„Chceme být v české TOP 3, dokážu si představit horizont pěti až deseti let,“ řekl v rozhovoru pro e15 Marcin Dymnicki, generální ředitel TUI pro Polsko a Česko. Loni TUI v Česku odbavila přes padesát tisíc klientů a utržila zhruba jeden a čtvrt miliardy korun. Letos cílí na dvojnásobné množství zákazníků i tržeb. „Zatím se tento cíl zdá jako velmi realistický,“ tvrdí manažer.

I kdyby TUI letos pokořila stotisícovou metu, na dohnání nejsilnějších značek to pochopitelně zatím stačit ani zdaleka nebude. Jen DER Touristik, který sdružuje Exim Tours a CK Fischer, loni utržil rekordních téměř dvacet miliard korun a odbavil 950 tisíc klientů, meziročně o patnáct procent více. „Výsledek EBITDA se bude pohybovat ve stovkách milionů korun. Zájem o zájezdy neopadá ani v letošním roce, dosavadní prodeje zatím kopírují loňskou sezonu. Takže očekáváme úspěšný rok,“ uvádí mluvčí firmy Jan Bezděk.

K desetimiliardovému obratu se loni přiblížil i Čedok, jenž odbavil přes půl milionu zákazníků. „Letos bychom rádi měli nárůst v řádu pěti až sedmi procent,“ uvádí mluvčí Klára Divíšková.

Takových čísel TUI v Česku zatím zdaleka nedosahuje, ale rychle roste a rozšiřuje síť kamenných poboček. Aktuálně jich provozuje pět v Praze a po jedné v Ostravě, Brně a v Pardubicích. A poohlíží se po dalších. „V každém městě s alespoň stovkou tisíc obyvatel chceme být přítomni. Do pěti let bych v Česku rád provozoval třicet poboček,“ říká Dymnicki.

Pro srovnání: Například Čedok v tuzemsku provozuje 52 kamenných prodejen, Blue Style téměř sedmdesát. Jakkoliv mohou klienti nakupovat online, bez fyzických poboček se ambiciózní cestovka neobejde, shodují se manažeři napříč oborem. TUI pokračuje i v náboru personálních posil. Aktuálně v Česku zaměstnává sedm desítek pracovníků, do pěti let by se měla dostat na dvě stovky. Der Touristik jich nyní má přes sedm set, Blue Style i Čedok shodně více než tři sta.

Ceny zájezdů cestovních kanceláří

Souboj těžkých vah z Polska a Německa se však rozhoduje hlavně v cenách zájezdů. „Jsme nová tvář, musíme si získat pozornost,“ říká Dymnicki, podle kterého TUI zpočátku volí strategii mírně nižších cen, než které jsou na trhu běžné. Na svých českých webových stránkách, které spustila až v průběhu loňského roku, láká například na týdenní pobyt se snídaní na řeckém Kosu od sedmi tisíc korun nebo na tureckou Riviéru v režimu all inclusive za necelých devět tisíc.

Segment, do kterého TUI zatím v tuzemsku nepronikla, jsou exotické destinace typu Dominikánská republika, Zanzibar či Vietnam, které se v posledních letech velmi osvědčily zaběhlým cestovkám. Průkopníkem byl v této oblasti Čedok, který se v roce 2021 pustil jako první do risku a nabídl zájezdy s přímými lety z Prahy na Maledivy, do Dominikánské republiky a na Zanzibar.

Pokud by letadlo nenaplnil, hrozily by mu milionové ztráty. Úspěch nového produktu nebyl zdaleka samozřejmý, čeští klienti si totiž za dekády vytvořili konzervativní image, která je opakovaně ponouká k návratům do Egypta, Řecka či do Turecka. Úspěch Čedoku se sázkou na exotiku nicméně přesvědčil i konkurenci, která rychle přispěchala s podobnou nabídkou.

TUI zatím v tomto ohledu vyčkává. „Letos v zimě ještě ne, ale věřím, že v té následující už exotiku nabídneme. Je to velký finanční risk, každé sedadlo v letadle vás stojí 1,3 tisíce eur. A musíte ho naplnit. Na českém trhu v tomhle segmentu zuří tvrdá válka. Čedok nebo Fischer prodávaly exotické all-inclusive zájezdy koncem loňska za 25 tisíc korun,“ připomíná Dymnicki.

Tento segment zájezdů považuje za nejnáročněji dosažitelný. „Rozhodně se do něj pustíme, napřed ale musíme přilákat více zákazníků,“ dodává.

Pro představu: CK Fischer například nyní nabízí týdenní pobyt ve čtyřhvězdičkovém keňském rezortu na známé Diani Beach od 43 tisíc, Blue Style láká mimo jiné na Mauricius, týdenní pobyt ve tříhvězdičkovém hotelu nabízí po třetinové slevě od necelých 42 tisíc.