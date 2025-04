Americký prezident Donald Trump v pondělí naznačil, že by mohl automobilový průmysl dočasně osvobodit od cel, která na něj uvalil, aby dal výrobcům automobilů čas na úpravu dodavatelských řetězců. Uvedla to agentura AP.

„Uvažuji o něčem, co by některým automobilkám pomohlo,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně. „Potřebují trochu času, protože je budou vyrábět tady, ale potřebují trochu času. Takže mluvím o takových věcech,“ dodal. Podle AP tím měl na mysli, že automobilky potřebují čas na přesun výroby z Kanady, Mexika a dalších zemí.

Trump mění cla neustále

Pokud by Trump skutečně udělal byť jen dočasnou výjimku, byla by to další změna v rozsáhlých clech oznámená v posledních týdnech. Především oznámení takzvaných recipročních cel a následná obchodní válka s Čínou způsobily velké propady na burzách, které jsou stále rozkolísané.

Spojené státy od 3. dubna vybírají 25procentní clo na dovoz automobilů a od 3. května chtějí účtovat poplatek i za dovoz automobilových dílů. Trumpova administrativa také zavedla 25procentní cla na dovoz produktů z oceli a hliníku, která Spojené státy vybírají od 12. března.

Spojené státy také v březnu zavedly 25procentní clo na dovoz z Kanady a Mexika a zároveň na 20 procent zdvojnásobily dodatečná cla na dovoz z Číny. Následně Trump zhruba na jeden měsíc pozastavil cla na zboží z Mexika a Kanady, které splňuje podmínky dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou označované USMCA.

V dubnu Trump oznámil plošný dovozní poplatek pro většinu zemí a současně ještě na většinu obchodních partnerů uvalil výrazně vyšší cla, která označil za reciproční. Například pro EU to mělo být 20 procent.

Trumpova cla otřásla trhy

Po velkých turbulencích na trzích Trump takzvaná reciproční cla pro většinu zemí pozastavil. Zvýšil ale clo na dovoz z Číny, postupně až na 145 procent, což podle ekonomů průměrnou celní zátěž dovozu do USA nechává na podobné úrovni jako před těmito dvěma kroky.

Čína, která je třetím největším obchodním partnerem Spojených států, pak v odvetě zvýšila cla na dovoz z USA na 125 procent. Podle analytiků to v podstatě znamená embargo na vzájemnou obchodní výměnu.

O víkendu Trump dočasně poskytl výjimku z vysokých cel na dovoz chytrých telefonů a některých dalších elektronických produktů. Administrativa nicméně později uvedla, že výjimka je pouze dočasná, neboť na elektroniku chystá samostatná cla ve snaze přivést do země výrobu polovodičů.