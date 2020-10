Tykačova Sev.en Energy převezme hnědouhelné Počerady od ČEZ už letos | E15.cz

Vršanská uhelná ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače převezme od polostátní společnosti ČEZ hnědouhelnou elektrárnu Počerady už ke konci letošního roku, 31. prosince 2020. Novým majitelem se tak stane o tři roky dříve, než bylo původně plánováno. Původní dohodnutá cena ve výši dvě miliardy korun za převod v roce 2024 byla navýšena na 2,5 miliardy korun.

Strany uvedly, že se na urychlení prodeje elektrárny dohodly s ohledem na nové emisní normy Evropské unie. ČEZ na konci minulého roku nevyužil opci, aby majitelem elektrárny zůstal. Už tehdy nevylučoval, že firmy povedou o převodu elektrárny další jednání. Změnu majitele dlouhodobě kritizují ekologové. Vadí jim zejména fakt, že Tykačova firma plánuje provozovat elektrárnu do budoucna déle než ČEZ.

„Po vyjednávání s ČEZ koupí Sev.en Energy elektrárnu sice za vyšší cenu, ale o tři roky dříve, než bylo původně plánováno. Chceme totiž co nejdříve připravit Počerady na plnění přísných emisních limitů Evropské unie platných od roku 2021,“ uvedl generální ředitel skupiny Sev.en Energy Luboš Pavlas.

„Souběžně s převodem dojde k ukončení stávající kupní smlouvy na nákup uhlí od Vršanské uhelné v objemu pět milionů tun za rok. Součástí dohody je i přístup ČEZ ke kompletní produkci elektrárny Počerady v letech 2021 až 2023. Elektrárna dodá pět terawatthodin ročně za fixní cenu a tuto elektřinu bude ČEZ prodávat na trhu,“ doplnil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Elektrárna Počerady leží mezi Louny a Mostem. Svým instalovaným výkonem pětkrát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. Zástupci Sev.en Energy v březnu oznámili, že společnost chce zmodernizovat hnědouhelnou elektrárnu Počerady tak, aby mohla být v provozu i po roce 2028, kdy by měly začít platit další, ještě více zpřísňující limity Evropské komise. Do elektrárny chce firma investovat řádově miliardy korun.

Generální ředitel Sev.en Energy Luboš Pavlas tehdy uvedl, že modernizace a ekologizace Počerad pomůže Česku v zajištění elektřiny pro spotřebu překlenout období, dokud nebude postaven nový blok v Dukovanech a více se nerozšíří obnovitelné zdroje energie. „Zároveň bude důležitou pojistkou pro ta denní i roční období, kdy elektřinu nestabilně dodávají hlavně solární a větrné elektrárny,“ doplnil Pavlas.

Kříž připomněl, že ČEZ si ponechává v lokalitě Počerady moderní paroplynový blok o výkonu 880 megawattů, plynovou přípojku, přivaděč zásobující lokalitu vodou z řeky Ohře a další pozemky a počítá s dalším provozem i rozvojem této lokality. Krokem podle něj firma dále naplňuje svoji strategii postupného odchodu od elektráren spalujících uhlí a přechodu na nízkoemisní nebo zcela bezemisní zdroje.

Hnutí Arnika minulý týden oznámilo, že Počerady byly loni po elektrárně Chvaletice ze skupiny Sev.en Energy druhým nejhorším českým zdrojem vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy. Počerady jsou také s Prunéřovem a Tušimicemi ze skupiny ČEZ i největším českým zdrojem skleníkových plynů, uvedlo. Žebříčky provozů z hlediska vypouštěných látek znečišťujících ovzduší sestavuje Arnika každoročně z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ).