V Evropě jede bez zastavení jen sedm výrobců vozidel. Tři z ČR | E15.cz

Evropský automobilový průmysl má za sebou nejhorší výrobní týdny ve své novodobé historii, když drtivá většina automobilek přerušila provoz. Ze 132 evropských závodů finálních výrobců vozidel dokázalo udržet výrobu jen sedm, z toho tři z Česka. Vyplývá to z dat Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), které má deník E15 k dispozici.

Výrobu nepřerušily Tatra Trucks, která se zaměřuje na nákladní a speciální vozidla, výrobce autobusů SOR Libchavy a společnost Panav, jež vyrábí návěsy pro nákladní auta.

Pro Kopřivnickou Tatru kontinuita výroby znamená významné úspory. „Vyrábíme naplno, zastavením na jediný měsíc bychom jen na tržbách ztratili minimálně 300 milionů korun. Dalším dopadem, který se těžko dá vyčíslit, by byla ztráta důvěry zákazníků,“ říká šéf Tatra Trucks Pavel Lazar.

Podle Tatry má rozhodnutí nepřerušit výrobu vliv i na udržení funkčního dodavatelského řetězce. Jeho část už je přitom podle Lazara stejně přetržena, což firmu nutí měnit plány. „Pozastavením výroby bychom mohli dostat do potíží další subdodavatele, čímž bychom byli posléze zasažení zase my,“ dodal Lazar.

Středně velká firma Panev na rozdíl od Tatrovky snížila tempo výroby, díky čemuž má nyní zajištěné zakázky až do konce léta. „Očekáváme, že květen nám ukáže, jak se bude ekonomika chovat a jak hodně to zasáhlo naše zákazníky. S poklesem poptávky se přitom musíme potýkat už od loňského roku,“ říká šéfka firmy Blanka Petrová. Náklady na měsíční přerušení výroby lze podle ní těžko odhadovat, ale určitě by překročily deset milionů korun.

SOR Libchavy se k současnému stavu nechtěl vyjádřit s odůvodněním, že situace se mění každým dnem. Poslední čtyři evropské závody, které udržely výrobu, se nacházejí v Polsku a patří výrobci autobusů Solaris.

Většina evripských závodů podle seznamu AutoSAP v polovině dubna plánovala zhruba měsíční odstávku. Od té doby došlo k mnoha změnám, ať už k prodloužení odstávek, nebo opětovnému a dřívějšímu restartu výroby. Provoz obnovil například nošovický Hyundai nebo žilinská Kia a v pondělí se připojí i tuzemské továrny Škodovky.

Výroba automobilů v Česku v březnu dramaticky poklesla, když proti loňskému roku bylo vyrobeno o 47 452 automobilů méně, tedy o zhruba 36 procent. „V březnu a dubnu lze v souhrnu očekávat propad výroby v Česku až o 170 tisíc motorových vozidel, tedy zhruba o 12 procent celkové roční produkce, toto číslo bude navíc v průběhu roku 2020 dále narůstat,“ upozorňuje prezident AutoSAP Bohdan Wojnar.

Poznámka redakce: Vlastníkem společnosti SOR Libchavy je prostřednictvím firmy Bauliga společnost EP Industries, jejímž majoritním akcionářem je Daniel Křetínský – spolumajitel vydavatele E15.