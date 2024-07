V Liberty můžeme zachovat podstatnou část pracovních míst, řekl Stanjura

Existují reálné plány na zachování takzvané druhovýroby ve firmě Liberty Ostrava a podstatné části pracovních míst. Novinářům to po dnešním jednání členů vlády s vedením společnosti Moravia Steel řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle něj jsou strategické plány i pro prvovýrobu. Liberty Ostrava je od června v úpadku. Stanjura zdůraznil, že o postupu nerozhoduje kabinet, ale řešení má na starosti insolvenční správce.

„Existují reálné plány na zachování druhovýroby se zachováním podstatné části pracovních míst. Existují strategické plány na prvovýrobu v areálu Liberty Ostrava,“ uvedl Stanjura.

Prvovýrobu v Liberty Ostrava představuje produkce železa a metalurgického koksu. Podnik má osm závodů. Vedle vysokých pecí a koksovny je to pak ocelárna, dvě válcovny a rourovna. Doplňují je údržba a doprava.

Podle Stanjuryj vedení firmy Moravia Steel dnes předložilo konkrétní informace o počtu zaměstnanců a podobě produkce i střednědobý a dlouhodobý plán pro udržení výroby oceli v Česku. „Nakonec budou rozhodovat jiní,“ dodal ministr financí. Míní, že po případném přijetí nabídky investora by spuštění převzaté části výroby trvalo zhruba měsíc, než by lidé začali chodit do práce.

Společnost Moravia Steel je majoritním vlastníkem Třineckých železáren. Už dřív uvedla, že uvažuje o případném převzetí rourovny ostravské Liberty. Sdělila, že má na rozjezd provozu kapitál a má zkušenosti s vlastní válcovnou v Ostravě-Vítkovicích.

Na jednání byli také ministři práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a průmyslu Jozef Síkela (STAN). Podle Jurečky může nabídka firmy, pokud se přijme, dát „významnému počtu lidí“ šanci pracovat dál ve svém oboru. Síkela by upřednostnil strategické řešení s dlouhodobější perspektivou pro zaměstnance i český průmysl.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí společnost Tameh Czech zastavila dodávky energií kvůli neuhrazeným pohledávkám. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. V úterý oznámila, že chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborů by se propouštění mohlo týkat až 2600 z asi 5000 zaměstnanců.