Ferdinand Piëch dostal Volkswagen na vrchol | E15.cz

Ve věku 82 let v neděli zemřel bývalý šéf koncernu Volkswagen Ferdinand Piëch. Odešel tak konstruktér a manažer, bez kterého by dnes německý a asi i český automobilový průmysl vypadal úplně jinak. Přečtěte si profil jedné z nejvýraznějších osobností svého oboru.

Když se podíváte na Piëchův rodokmen, je zřejmé, že měl karieru v automobilovém průmyslu předurčenou. Jeho dědečkem byl Ferdinand Porsche, autor řady legendárních vozů v čele s Volkswagenem Brouk. A ačkoliv se Porscheho dcera Louise vdala za vídeňského právníka Antona Piëcha, jejich syn Ferdinand, který se narodil v roce 1937, neměl k autům nikdy daleko. Piëch senior ostatně během války stanul po boku Porscheho v čele Volkswagenu a rodinné trio doplňoval konstruktér a Porscheho syn Ferry.

Piëch nepřekvapil, vystudoval vysoké technické učení v Curychu. V roce 1963 nastoupil do automobilky Porsche a ihned se zapojil do vývoje další pozdější automobilové legendy, modelu 911, který byl představen v následujícím roce. Jeho největším „zářezem“ pod křídly rodinného podniku přesto bezesporu byl až projekt Porsche 917, jednoho z nejúspěšnějších závodních vozů historie.

Už v Porsche se ale poprvé projevila i Piëchova neústupná povaha a snaha vše řídit. Po řadě sporů se se svými sourozenci a bratranci dohodl, že všichni odejdou ze správní rady Porsche. Ačkoliv byl Piëch díky podílu v automobilce existenčně zajištěn, vrhl se na dráhu nezávislého konstruktéra. Podílel se na vývoji dieselových motorů pro Mercedes-Benz, následně zakotvil u Audi. Nejprve jako vývojář, později jako generální ředitel zahájil kompletní přerod automobilky z upadajícího podniku ve velkého hráče, který se vyrovnal Mercedesu a BMW. A zatímco Audi Quattro sbíralo vavříny na světových rally, sám Piëch za svůj největší přínos automobilce považoval zdánlivý detail – všechny modely automobilky stály na jedné platformě, což významně snižovalo výrobní náklady. Jde o princip, který dnes ve velkém uplatňuje celá VW Group i další automobilky.

Už tento výčet by šlo bez potíží označit bohatou kariéru. Zlatá Piëchova éra ale měla teprve přijít. V lednu 1993 byl Piëch za podpory odborů zvolen šéfem celého koncernu VW, jehož největší automobilka Volkswagen procházela hlubokou krizí. A i v tomto případě dokázal opakovaně použít svůj recept na záchranu použitý v případě Audi. Nejprve automobilku stabilizoval a poté zahájil nebývalou modelovou ofenzivu. Nejprve přišel nový Passat na základech Audi a po něm následoval Golf čtvrté řady se všemi jeho deriváty, včetně Škody Octavia. Mimochodem - o české automobilce, jejíž převzetí vyjednával, měl v té době vysoké mínění. Považoval ji za „nejhezčí dceru koncernu“. Později už tak přívětivý nebyl, když krátce před svým odchodem z koncernu kritizoval nízké marže Škody Auto.

Sdílení platforem napříč koncernem přineslo velké úspory. Ušetřené prostředky Piëch investoval do řady nových modelů. A nejen těch, Piëch nakupoval celé automobilky, pod křídly VW Group skončila hvězdná jména jako Lamborghini, Bentley, Ducati či Bugatti. Prostřednictvím VW také ovládl Porsche. Šéf, kterému mnozí vyčítali jeho autoritářský styl vedení, osobně dohlížel na projekt Bugatti Veyron, nejrychlejšího automobilu své doby. Ne nadarmo jej jiný automobilový velikán Bob Lutz nazval „autokratem autokratů“. „Byl přísný, tvrdý, ale byl to jeden ze dvou géniů, s nimiž jsem se v životě setkal," řekl ČTK bývalý ředitel Škody Auto Vratislav Kulhánek.

Prohlédněte si fotogalerii:









7 fotografií

Ne vždy Piëch uspěl. Jeho snaha stavět nejlepší vozy všech kategorií vyústila i ve vývojově nákladné projekty, které se koncernu nikdy nezaplatily, jako extrémně úsporný automobil Volkswagen XL1 i či naopak luxusní Phaeton. První se sériové výroby nikdy nedočkal, druhý se stal komerčním propadákem. A dobré rozhodnutí nelze považovat ani vývoj malých vozů Volkswagen Up, Seat Arosa či Škoda Citigo. Navzdory těmto přešlapům ale Volkswagen po Piëchem prolomil hranici deseti milionů vyrobených vozů za rok a stal se největším automobilkou světa.

Svůj zřejmě nejhorší krok ale Piëch učinil v roce 2007, když už z postu šéfa dozorčí rady prosadil do čela VW Group svého chráněnce Martina Winterkorna. Zpočátku toto spojení fungovalo, v průběhu let mezi oběma muži začaly narůstat spory, které se Piëch v roce 2015 rozhodl vyřešit tím, že Winterkorna odstraní. Následoval několikaměsíční mocenský boj, kdy na povrch vybublaly desítky let spící rodinné spory v klanu Porsche-Piëch. Winterkorna tak nakonec podpořil i Piëchův bratranec Wolfgang Porsche. Dlouholetý hegemon musel stáhnout do ústraní. 25. dubna 2015 Ferdinand Piëch rezignoval na všechny funkce v koncernu a následně prodal své akcie rodinnému holdingu Porsche SE. Piëchova éra se tím uzavřela.