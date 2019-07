Slovenský automobilový průmysl válcuje levnější konkurence z jihovýchodní Evropy | E15.cz

Slovenský automobilový průmysl je v problémech. Odvětví, které se na celkovém ročním hrubém domácím produktu Slovenska podílí asi 12 procenty, se nedaří čelit konkurenci levnějších zemí jihovýchodní Evropy. Automobilky propouští a zvažují přesun výroby do levnějších zemí. Slovenská vláda proto schválila pobídky na zvýšení prodeje elektrických aut a oznámila daňové úlevy až do výše 200 procent z částky investované do výzkumu a vývoje, napsala agenutra Reuters

Když David dostal práci u montážní linky bratislavského závodu automobilky Volkswagen, kolegové mu blahopřáli, že se mu podařilo zajistit si dobře placenou práci, ve které může zůstat až do důchodu. Už po dvou letech ale patří mezi 3000 zaměstnanců, kteří byli z továrny na auta Volkswagen Touareg a Porsche Cayenne propuštěni v rámci série rušení pracovních míst. Na Slovensku, které je největším světovým výrobcem aut v přepočtu na obyvatele, taková zpráva způsobila šok.

„Všichni mí kolegové říkali, že se nemám čeho bát. Že když si zvyknu na pracovní zátěž a pracovní tempo, mzda se mi bude postupně zvyšovat a já budu mít stabilní práci až do důchodu,“ řekl agentuře Reuters David, který odmítl zveřejnit své příjmení. „A najednou mi telefonovali z lidských zdrojů a já zjistil, že jsem propuštěn.“

Rušení pracovních míst v továrně, která je největším soukromým zaměstnavatelem na Slovensku, upozorňuje na problémy, jimž tato země čelí, pokud chce tempo v automobilovém sektoru udržet. Odvětví se na celkovém ročním hrubém domácím produktu Slovenska podílí asi 12 procenty a je v něm více než jedno z každých deseti pracovních míst na Slovensku.

Konkurence levnějších zemí jihovýchodní Evropy, přesun k elektrickým vozům a globální obchodní napětí patří mezi problémy, který tento malý středoevropský národ čelí v době, kdy výrobci aut zvažují, kam v budoucnosti umístí své výrobní linky. Samotný Volkswagen uvažuje o výstavbě nového závodu ve východní Evropě, a jako o nejpravděpodobnějších místech pro nový závod se mluví o Bulharsku, Srbsku a Turecku.

David sice našel místo v jiné automobilce, propouštění v bratislavském závodě, který vyrábí také vozy Audi Q7 a Q8, však uvádí vládu do stavu pohotovosti. „Když použijeme automobilovou metaforu, vidíme varovnou kontrolku, kdy ještě nemusíme s autem na generální opravu,“ řekl agentuře Reuters ministr hospodářství Peter Žiga. „V automobilovém sektoru pracuje 300 tsíc lidí (přímo a nepřímo). Pokud by se s nimi něco stalo, bylo by to vážné.“

Nejistota dokonce přiměla odbory, které dříve tlačily na silný růst mezd, aby změnily přístup. „V tuto chvíli se nezaměřujeme na mzdy, prioritou je stabilita pracovních míst,“ řekl agentuře Reuters šéf odborů Volkswagenu Zoroslav Smolinký. „Musíme přečkat horší časy a počkat na časy lepší.“

S cílem posílit automobilový průmysl, který se na celkové průmyslové výrobě na Slovensku podílí 44 procenty a na vývozu 40 procenty, schválila vláda pobídky na zvýšení prodeje elektrických aut a oznámila daňové úlevy až do výše 200 procent z částky investované do výzkumu a vývoje. Současně však snahy o zvýšení minimální mzdy a růst příplatků za noční směny snižují konkurenceschopnost Slovenska, upozorňuje generální tajemník Svazu automobilového průmyslu SR Ján Pribula.

„V tuto chvíli společnosti rozhodují, kdo za sedm let dostane nové modely,“ uvádí Pribula. „Je důležité vyslat signál, že jsme zodpovědní, protože nyní postupně ztrácíme konkurenční výhodu,“ dodal. Svaz automobilového průmyslu SR zastupuje mimo jiné čtyři automobilky v zemi, kromě Volkswagenu jsou to PSA Group, Kia Motors a Jaguar Land Rover.

Slovensko není jedinou zemí ve střední Evropě, která takovým problémům čelí. Na investicích zahraničních automobilek vysoce závisí také sousedi z Evropské unie - Česká republika, která je domovem značky Škoda ze skupiny Volkswagen, a Maďarsko, kde mají závody BMW a Daimler. Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi v červnu varoval, že zvláště pro tyto země je kvůli vysoké závislosti na zahraničním obchodě velmi znepokojivá hrozba globální obchodní války.

Hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek uvádí, že 25procentní clo na dovoz evropských aut do USA by snížilo příjmy českého automobilového průmyslu o 12 miliard korun ročně.

Ochabující růst globální ekonomiky zároveň přiměl některé automobilky pozastavit plány na další expanzi. Příkladem je Daimler, který v květnu oznámil, že odkládá zvýšení kapacity v závodě na kompaktní vozy v maďarském městě Kecskemét.

„Považovalo se za samozřejmost, že závody jako ten v Bratislavě budou pokračovat a vyrábět nové generace modelů,“ řekl analytik LMC Automotive Carol Thomas. „To už se teď nedá předpokládat. Závody nejenže budou muset bojovat o nové modely, ale budou čelit i větší konkurenci při udržení nové generace modelů, které už vyrábějí.“

Volkswagen letos omezil výrobu v Bratislavě a vrátil zaměstnance, které si v roce 2016 půjčil z maďarské továrny Audi. „Toto je důležitý rok, kdy se rozhodne o budoucnosti slovenského závodu,“ řekl generální ředitel firmy Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg. Dodal, že rozhodnutí se očekává do konce roku. „Zlepšení podnikatelského prostředí na Slovensku by pomohlo zvýšit atraktivitu bratislavského závodu.“