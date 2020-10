Volkswagen chce dostat Lamborghini na burzu | E15.cz

Německý automobilový koncern Volkswagen připravuje plány na oddělení divize Lamborghini a oslovil banky a potenciální investory ohledně možného uvedení tohoto italského výrobce luxusních vozů na akciovou burzu. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací.

Volkswagen chce nyní podle zdrojů z Lamborghini udělat nezávislejší divizi, což by usnadnilo případnou primární veřejnou nabídku jejích akcií. „Je to první krok, který poskytuje VW možnost pozdějšího uvedení divize na burzu,“ uvedl jeden ze zdrojů. Dodal nicméně, že zatím nepadlo žádné oficiální rozhodnutí ohledně prodeje divize. Další zdroj uvedl, že Volkswagen by si v případě uvedení divize na burzu ponechal v Lamborghini kontrolní podíl.

Divize Lamborghini nyní v rámci koncernu Volkswagen spadá pod luxusní značku Audi. Šéf Lamborghini Stefano Domenicali tento týden oznámil odchod z funkce. Od ledna vystřídá Chase Careyho na postu výkonného ředitele šampionátu formule 1.

Šéf Volkswagenu Herbert Diess tento týden řekl, že koncern do konce roku představí „významné kroky“ týkající se budoucnosti podniku. Součástí koncernu Volkswagen je rovněž česká Škoda Auto.