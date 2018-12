Výrobě kabelů pro letadla a obrněnce dominují ženy | E15.cz

Nedostatkový lék digoxin by měl být podle ministerstva zdravotnictví znovu dostupný do konce příštího týdne. Bude zajištěný dovozem ze zahraničí, informoval v sobotu resort na twitteru. Média na to, že v lékárnách chybí tento důležitý lék na srdce, upozornila již dříve. Digoxin se používá u léčby pacientů se srdečním selháním a s poruchami srdečního rytmu na zpomalení tepové frekvence.