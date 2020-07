Volkswagen těžce nese úspěchy Škody Auto, říká Šprincl | E15.cz

Po téměř pěti letech skončil na pozici šéfa Škody Auto německý manažer Bernhard Maier. Důvodem jeho rezignace mohly být paradoxně i slušné výsledky, kterých automobilka pod jeho vedením dosáhla, myslí si zástupce šéfredaktora časopisu Svět motorů David Šprincl. Do čela firmy by tak po letech mohl znovu usednout Čech, spekuluje se například o Martinu Jahnovi. „Když Volkswagen kupoval Škodu, myslel si, že bude menší než Seat. Dnes Škoda v úspěšnosti předbíhá i Audi. To pro koncern není dobře,“ říká Šprincl v rozhovoru.

Jak rezignaci Maiera čtete?

Se škatulatama se počítalo. Už před časem se hovořilo o tom, že se lidé ve vedení vymění, že Maier půjde ze Škody do Porsche a šéf Porsche Blume nahradí koncernového ředitele, kterým je Diess. To se nestalo. Není ale jasné, jestli Maier skončí v celém koncernu zcela, nebo zda dostane nějaké místo. V listopadu by byl ve Škodě pět let, kontrakt by mu končil a musel by být podepsán nový. Této situace určitě využili. Maier byl trnem v oku, protože Škoda předběhla v maržích i Audi. A Volkswagen se nerad dívá na to, jak je menší sestra úspěšná.

Uspěl Maier ve funkci?

Za jeho vedení nastoupily všechny vozy SUV, což je dnes nejprodávanější třída aut. Nejprve přišel Kodiaq, pak Karoq a Kamiq. To vše se stalo za Maiera – první terénní auta Škody nové éry, když nepočítáme model Yeti. Rozjeli digitalizaci i strategii 2025 s cílem zvednout prodeje na 1,5 milionu vozů. Pod jeho vedením rozjeli elektromobilitu, a to vcelku úspěšně. Takže je úspěšný šéf, rozhodně.

Selhal v něčem?

Dokonce i s koronavirem se ve Škodě Auto vypořádali dobře, takže mnoho minusů u Maiera nevidím. Kde Škodu tlačí bota nejvíc, je asi nerychlost uvádění elektrifikovaných modelů. Ve funkci se Maier udržel průměrně dlouho, pět let, byl dobře napojený na starou garnituru, vycházel dobře s majiteli koncernu.

Nicméně důvod jeho konce oznámen nebyl.

A ani nebude. Bude se o tom pouze spekulovat.

Zmínil jste, že byl Maier trnem v oku kvůli úspěšnosti Škody. Může být paradoxně tohle důvod jeho konce?

Je to určitě jeden z faktorů. Loni Škoda dosáhla provozního zisku 46 miliard korun, to je na takovou automobilku výborné. Když Volkswagen kupoval Škodu, myslel si, že bude menší než Seat. Dnes Škoda v úspěšnosti předbíhá i Audi. To pro koncern není dobře, i proto se spekulovalo, že by se modely Superb vyráběly v Německu, protože jsou příliš ziskové a předbíhají Passaty a podobně. Navíc samotnému Volkswagenu se zas tolik nedaří, model Golf už není nejprodávanější v Evropě.

Kdo by mohl Maiera v čele Škody nahradit?

Mluví se o hodně lidech. Dokonce se objevilo jméno Martina Jahna, což by bylo velmi zajímavé, protože by se vrátil Čech po strašně dlouhé době do vedení (deník E15 Martina Jahna oslovil, situaci ale nechtěl blíže komentovat). Naposledy to byl pan Vratislav Kulhánek. Od té doby si Němci dosazovali své lidi. Jahn býval v představenstvu Škody Auto, teď by ale přišel zvenčí, což u koncernu není obvyklé. Ve Volkswagenu to tak funguje, lidé rostou hierarchicky v koncernu a pak dostanou funkci. Nepřichází lidé zvenčí. Bude zajímavé, jestli bude nový šéf z Německa či z Mladé Boleslavi. Další jméno, o kterém se spekuluje, je Christian Strube, který vede vývoj. Je to ale starší pán, který zřejmě půjde do důchodu. Dalším jménem je Michael Oeljeklaus, který vede výrobu a logistiku ve Škodě. Pro firmu dýchá, má české srdíčko, byť je to cizinec. Takový člověk by na Maiera mohl navázat dobře.

Pokud přijde někdo z venku, může vše rozbořit. Pokud by byl nástupcem někdo z Boleslavi, řekl bych, že bude spíše navazovat na to, v čem žil. Když přijde někdo ze zahraničí, bude si chtít dělat věci po svém. Škoda je ale pořád součástí koncernu, takže musí poslouchat, byť je to taková zlobivá značka. Tím, že je úspěšná. Řada nápadů, které se objeví ve Škodě, se objeví dřív než třeba ve volkswagenech.

Ať už do šéfovského křesla usedne kdokoliv, co bude nejtěžší úkol, problém, který bude muset řešit?

Škoda si vytyčila úkol prodávat celosvětově 1,5 milionu aut. Vzhledem k tomu, že se dlouhé roky nedostávali k milionové hranici, je to náročný úkol. Dalším úkolem je samozřejmě elektromobilita. Nikdo neví, kam se tato záležitost bude ubírat. Rozhodně bude důležité, aby se Škoda letos vyhnula případné pokutě kvůli emisím. Musí proto zavést několik nízkoemisních aut. Pro Maierova nástupce bude také těžké navázat na úspěšného předchůdce.