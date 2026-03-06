Vzpoura proti unijnímu zákazu: Slovensko navyšuje dovoz plynu z Ruska
- Slovenský plynárenský průmysl (SPP) jedná s ruským Gazpromem o navýšení dovozu plynu pro letošní a příští rok, aby zajistil dostatek surovin před vypršením lhůt.
- Evropská unie schválila úplný konec dovozu ruského plynu; u potrubních dodávek je nejzazší termín stanoven na listopad 2027.
- Obě země, které jsou na ruských energiích stále závislé, plánují nařízení napadnout u Soudního dvora EU, neboť ho považují za neoprávněně zavedenou sankci.
Reuters: SPP jedná s Gazpromem o zvýšení dovozu plynu, než začne platit zákaz Bratislava/Moskva 6. března (ČTK) - Slovenská státní společnost Slovenský plynárenský průmysl (SPP) jedná s ruským podnikem Gazprom o zvýšení dodávek ruského plynu v letošním a příštím roce. Dnes o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na dva své zdroje. Dovoz ruského plynu do EU bude nejpozději v listopadu 2027 zakázán.
SPP zahájil jednání ještě před vypuknutím války na Blízkém východě, která krátce zvýšila cenu velkoobchodního plynu pro evropský trh na rekordních více než 65 eur za megawatthodinu. Později klesla k 50 eurům.
SPP v listopadu uvedl, že dosud obdržela pouze třetinu objednaného plynu z Ruska pro rok 2025 poté, co v prosinci 2024 skončil tranzit přes Ukrajinu. Ruské dodávky dříve tvořily většinu z jeho přibližně tří miliard metrů krychlových ročních dodávek.
Slovensko loni přešlo na dovoz ruského plynu přes Turecko, ale kapacitní omezení omezila jeho tok. SPP pokrývá asi dvě třetiny slovenské poptávky po plynu a má s Gazpromem dlouhodobou dodavatelskou smlouvu platnou do roku 2034.
Členské státy EU v únoru definitivně schválily plán na postupné zavedení úplného zákazu dovozu plynu z Ruska. EU tak chce snížit svou závislost na Rusku a zároveň připravit Kreml o příjmy, které používá k financování invaze na Ukrajinu. Ruská vojska sousední zemi napadla v únoru 2022.
Dovoz LNG z Ruska podle schváleného nařízení skončí nejpozději k 1. lednu 2027, zatímco dovoz plynu potrubím z Ruska bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027. Proti nařízení hlasovaly Maďarsko a Slovensko, které jsou na ruském plynu i ropě dosud značně závislé.
Maďarsko začátkem února oznámilo, že toto nařízení napadlo u Soudního dvora Evropské unie. Záměr podat proti nařízení žalobu avizovalo i Slovensko. Obě země argumentují mimo jiné tím, že zákaz dovozu ruského plynu je v podstatě sankcí, takže vyžaduje jednomyslné schválení.