Zájemce o ostravské hutě apetit nekrotí. Chce nakupovat na Blízkém východě | E15.cz

Syrští Kurdové nemají v plánu předat svoji zemi vojákům režimu Bašára Asada. Pozvali je ale, aby si zde vybudovali pozorovací stanoviště. To se stalo i v Manbidži, kam režimní jednotky dorazily poté, co tento krok zprostředkovali ruští vyjednavači. V exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ to říká lídr syrských Kurdů Sálih Muslim, který turecký útok na svůj region považuje za reálnou hrozbu prý i proto, že Ankara touží po expanzi. Syrští Kurdové podle Muslima nechtějí nezávislost, ale autonomii v decentralizované a demokratické zemi.