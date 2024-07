Zapojení firem z Česka do stavby reaktorů v Evropě přinese zemi bilion korun

Zapojení českých firem do dodavatelského řetězce francouzské společnosti EDF by při očekávané výstavbě více než dvou desítek jaderných reaktorů v Evropě v příštích 25 letech mohlo přinést české ekonomice až 40 miliard eur (bilion korun), v rozhovoru s to řekl viceprezident EDF Vakis Ramany. Podle něj má francouzská společnost zájem o úzkou spolupráci s českým průmyslem, protože při očekávané jaderné renesanci v Evropě budou potřeba další kapacity s dostatečným know-how a Česko patří mezi země, které jím disponují. EDF je jedním ze dvou uchazečů o stavbu nových jaderných reaktorů v Česku, soupeří s jihokorejskou KHNP.

Podle Ramanyho evropské země zvažují vybudování až 49 nových jaderných reaktorů do roku 2050. Odhaduje, že mezi 25 a 30 z nich by mohly být reaktory vybudované na technologii EPR, kterou EDF využívá. „Pokud předpokládáme výstavbu těchto 25 až 30 reaktorů, zapojení českého průmyslu do našeho evropského dodavatelského řetězce by přineslo České republice ekonomický přínos, který vypočítáváme na zhruba 40 miliard eur,“ řekl.

EDF slibuje zapojení českých firem do svého dodavatelského řetězce v rámci současného tendru na stavbu až čtyř nových jaderných bloků v Česku, předpokládá, že by pokrýval zhruba 65 procent zakázky. Podle Ramanyho ale EDF vidí potenciál pro český průmysl i ve svých dalších jaderných zakázkách mimo Česko. „Chceme přesvědčit českou vládu, že to je dobrá volba pro Českou republiku, ale i pro budoucnost jaderného průmyslu v Evropě, kde český průmysl může hrát obrovskou roli,“ řekl Ramany. Podle něj EDF bude potřebovat rozšířit svůj dodavatelský řetězec a nepochybuje o tom, že české firmy by pro něj byly přínosem.

Francouzský velvyslanec v Česku Stéphane Crouzat řekl, že francouzská vláda jako stoprocentní vlastník EDF úsilí firmy plně podporuje a vidí v něm možnost posilovat společné zájmy Česka a Francie ohledně jaderné energetiky v Evropě. Zdůraznil, že postoj vlády nijak neovlivní výsledek nedělních parlamentních voleb, protože na podpoře jaderné energie je ve Francii široký politický konsenzus. Nedělní první kolo voleb vyhrála krajně pravicová strana Národní sdružení (RN) Marine Le Penové, druhý skončil levicový blok Nová lidová fronta a středový tábor prezidenta Emmanuela Macrona se umístil na třetím místě. Druhé kolo voleb se uskuteční 7. července.

Energetická společnost ČEZ převzala nabídky EDF a KHNP na vybudování nových jaderných reaktorů na konci dubna, po vyhodnocení je v polovině června předala vládě. Kabinet by měl vybrat vítěze tendru v červenci, rozhodovat bude také o počtu stavěných bloků. Jeden nový jaderný blok by měl vzniknout v Dukovanech do roku 2036, při případné větší výstavbě by vznikly až dva v Dukovanech a dva v Temelíně.

Projekt nového reaktoru by měl být největší investicí Česka v novodobé historii, podle dřívějších prohlášení vlády i ČEZ má jeden nový reaktor stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Dosud nabízené ceny zástupci vlády i ČEZ odmítli komentovat. Někteří ekonomové v lednu odhadovali, že stavba čtyř reaktorů by mohla vyjít až na dva biliony korun.