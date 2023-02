Zářez do zaměstnanosti i příjmů pracovníků. Odbory Škody Auto bojují o přežití závodů | e15.cz

„Závod Vrchlabí bohužel před sebou dosud nemá jasnou budoucnost,“ uvádí odbory Kovo s odkazem na setkání s generálním tajemníkem Evropské a Světové rady zaměstnanců Volkswagenu Dariuszem Dabrowským a nastávající personalistkou v Číně Bo Wangovou.

„Je to závod, který ve velmi krátké době dokázal přejít z výroby automobilů na komponenty, respektive převodovku DQ 200, která ale vzhledem k výběhu spalovacích motorů bude postupně odcházet ze závodu Vrchlabí pryč,“ uvádí odbory. „Tamní zaměstnanci si zaslouží novou perspektivu, zejména prostřednictvím výroby takzvaných e-pohonů. O tuto budoucnost právě bojujeme,“ uvedl předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík.

Škoda Auto už v Česku montuje baterie, novou linku za miliardy korun spustila loni, klíčová výroba baterií ale zatím v Česku chybí. Zda koncern Volkswagen vybuduje takzvanou gigafactory v Líních u Plzně, nebo v jinde v okolních zemích, by mělo být jasno v příštích měsících.

Nejistota budoucího vytížení se týká i závodu v Kvasinách. „Nyní může vypadat relativně dobře, ovšem s výhledem jen na 15směnný systém práce, což by znamenalo značný zářez do zaměstnanosti a finančního příjmu dotčených pracovníků. Zároveň by došlo k oslabení celé infrastruktury regionu, který tak obtížně a pracně vznikal včetně subdodavatelského řetězce 'just in time',“ varují odbory.

Volkswagen dosud nekonkretizoval, jaké má se zmíněnými závody dlouhodobé plány. „Mnohdy v minulosti bylo nesprávné, že jsme se dozvídali o produktech, vytížení a dalších strategických krocích Volkswagenu pozdě, nebo z masmédií, a dokonce i lepší informace dodávalo představenstvo a management,“ uvedl na jednání odborářů Povšík.

Možné přijetí stávajícího velmi přísného návrhu nové emisní normy Euro 7 neznepokojuje zdaleka jen odbory Škody, ale prakticky veškeré zástupce českého autoprůmyslu. Ministr dopravy Martin Kupka spolu se zástupci Sdružení automobilového průmyslu varoval, že by norma víceméně znemožnila prodej vozů s cenou do půl milionu korun, způsobila by uzavření vícero výrobních závodů nejen v Česku a životnímu prostředí paradoxně uškodila.

Vzhledem ke zdražení nových aut by si Evropané ponechávali stávající vozy déle a obměna vozového parku by zpomalila. Český vozový park přitom patří k nejstarším v Evropě, průměrný automobil na tuzemských silnicích má totiž šestnáct let.

„Některým klientům začíná docházet, že vhodná doba pro nákup nového vozu už byla a rozhodně nebude. Ceny nových vozů půjdou nahoru. Řada klientů si řekla, že nebude čekat na slevy, protože nebudou. Byznys se změnil v tom, že za aktuální situace už musí každá automobilka promítat veškeré zvýšení cen přímo do nákladů zákazníka, nikam jinam,“ řekl dříve v tomto týdnu pro deník E15 generální ředitel skupiny Renault ČR Zdeněk Grunt. Do skupiny patří i značky Dacia a Alpine.

Stávající návrh Euro 7 počítá s platností od července roku 2025, nejdřív by ho ale musely ratifikovat členské státy Evropské unie a schválit Evropský parlament. Norma je důležitá nejen proto, že se vztahuje na nová i již vyráběná vozidla, ale i proto, že je pravděpodobně poslední úpravou, která zpřísní emisní měření před úplným zákazem prodeje nových vozů se spalovacími motory v roce 2035. Kritici upozorňují, že návrh počítá mimo jiné s využitím emisních technologií, které zatím ani neexistují.