Vozy zdraží, slevy zmizí. Vhodná doba pro nákup auta je pryč, říká šéf českého Renaultu | e15.cz

„Některým klientům začíná docházet, že vhodná doba pro nákup nového vozu už byla a rozhodně nebude. Ceny nových vozů půjdou nahoru. Řada klientů si řekla, že nebude čekat na slevy, protože nebudou. Byznys se změnil v tom, že za aktuální situace už musí každá automobilka promítat veškeré zvýšení cen přímo do nákladů zákazníka, nikam jinam,“ popisuje situaci na trhu generální ředitel skupiny Renault ČR Zdeněk Grunt. Až desetiprocentní pokles počtu získávaných objednávek na nové vozy v Česku nedávno reportovala například Škoda Auto.

Renaultu se přitom loni v Česku dařilo. Meziroční prodeje stouply na jinak klesajícím trhu o šest procent na rekordních 6673 vozů, z nichž necelé tři tisíce připadaly na užitkové vozy. Elektrických Renaultů e-tech se v Česku zaregistrovalo pouhých 39 vozů. Odbyt skupiny nicméně táhla Dacia, která se od roku 2014 dál držela mezi třemi nejprodávanějšími značkami v českém retailu. Loni si zákazníci zaregistrovali přes devět tisíc vozů, meziročně o čtvrtinu více, nejčastěji model Duster.

Na budoucí prodeje však bude mít podle Grunta zásadní dopad Euro 7, návrh emisní normy z dílny Evropské komise, a postupný přechod z výroby spalovacích vozů na elektrické. „Řada klientů nebude mít peníze na dražší vozy a bude držet při životě ty stávající. Životnímu prostředí tak norma může paradoxně uškodit. Když to přeženu, mám obavy, abychom nedopadli jako Kuba,“ glosuje Grunt. Zástupci z autoprůmyslu se vesměs shodují, že by emisní norma ve stávajícím návrhu znemožnila prodej vozů s cenou pod půl milionu korun.

Strategie, jakou budou Dacia a Renault elektrifikovat modelová portfolila, se liší. „Dacia se bude držet spalovacích nebo hybridních vozů do poslední chvíle, kdy to bude možné. Nepůjde napřed. Renault bude naopak elektrifikovat rychleji, i za cenu ztrát na objemu prodávaných vozů,“ vysvětluje Grunt: „Byla by sebevražda, kdyby měl Renault většinu aut čistě bateriových řekněme už do konce desetiletí. Je třeba říci, že rentabilita elektrifikovaných vozů je o hodně nižší.“

Skupina loni v Česku zdražovala neplánovaně hned třikrát. Jak to bude letos, se podle Grunta předvídat nedá. Prodejní cíl pro letošní rok je tak jasný: alespoň si meziročně nepohoršit. Dvakrát optimistický není ani odhad Škody Auto, která svůj růst prodejů na letošní rok očekává na úrovni pěti procent.

Jiný příběh píše malosériová značka Alpine. Po někdejším zániku ji skupina v roce 2017 obnovila. Na český trh vstoupila v průběhu loňského roku a udala osm sportovních vozů. V Evropě jich loni prodala meziročně o třetinu více, tedy 3,5 tisíce. Přibývá také dealerů, prodejní síť Alpine nyní čítá 140 poboček po Evropě včetně té v Praze Průhonicích.