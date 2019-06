Zatím nejdražší schválený lék v Evropě vyjde na miliony | E15.cz

„Cena odráží skutečnost, že v případě úspěchu dokáže lidem s genetickým onemocněním vyhnout se nákladným krevním transfuzím,“ uvedla podle agentury Reuters společnost.

Kvůli vysoké ceně genových terapií přicházejí firmy s cenovou kalkulací, která může zahrnovat náhrady, pokud léčba nesplní svůj účel. Firma Bluebird tak pacientům nabídne, že bezprostředně po aplikaci terapie zaplatí jen 20 procent ceny. Během následujících čtyř let pak budou splácet dalších 315 tisíc eur ročně, pokud bude léčba stále efektivní.

O používání přípravku už jednají pacienti v Itálii, Německu, Francii a Velké Británii. Společnost Bluebird ale podle Reuters očekává, že se k nim dostane až na začátku příštího roku.

Prvním výrobcem léčiv, který prolomil hranici milionu dolarů za terapii, je Švýcarská společnost Novartis. Její lék Zolgensma, který slouží k léčbě spinální svalové atrofie, je zatím schválený jen ve Spojených státech. S cenou 1,9 milionu eur je nejdražším lékem světa.

Deník Handelsblatt uvedl, že by americké úřady měly schválit používání Zylanga co nejdříve. Podle informací výrobce k tomu dojde někdy během příštího roku. Analytici, kteří vycházejí z dat společnosti Refinitiv, očekávají, že tržby za jeho prodej dosáhnou do roku 2024 až 739 milionů dolarů.

Přípravky pro léčbu pacientů s krevními problémy patří obecně k nejdražším. Za léčbu muže s hemofílií, což je také genetická krevní porucha, zaplatila v loňském roce Všeobecná zdravotní pojišťovna 74 milionů korun.