18.–19. Richard Háva & synové

Rodina Hávových v čele s otcem Richardem těží z rychlého růstu zbrojařského byznysu. Jakožto vlastníci skupiny Omnipol, pod niž spadá mimo jiné firma ERA zabývající se výrobou radarů nebo výrobce civilních letadel Aircraft Industries, jsou významnými hráči v leteckém průmyslu. Prostřednictvím maďarského HSC Aerojet, kde je minoritním podílníkem, má rodina i čtvrtinový podíl v Aeru Vodochody.

Hodnota majetku podle e15: 35 miliard korun

  • věk: 68
  • obor: zbrojní průmysl
  • zdroj majetku: Omnipol

