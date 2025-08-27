18.–19. Richard Háva & synové
Rodina Hávových v čele s otcem Richardem těží z rychlého růstu zbrojařského byznysu. Jakožto vlastníci skupiny Omnipol, pod niž spadá mimo jiné firma ERA zabývající se výrobou radarů nebo výrobce civilních letadel Aircraft Industries, jsou významnými hráči v leteckém průmyslu. Prostřednictvím maďarského HSC Aerojet, kde je minoritním podílníkem, má rodina i čtvrtinový podíl v Aeru Vodochody.
Hodnota majetku podle e15: 35 miliard korun
- věk: 68
- obor: zbrojní průmysl
- zdroj majetku: Omnipol