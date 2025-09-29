Radarový gigant z Pardubic láme rekordy. ERA zvýšila zisk o třetinu na téměř dvě miliardy
Výrobce radarů a sledovacích systémů ERA z Pardubic zaznamenal další mimořádně úspěšný rok. Čistý zisk firmy loni stoupl meziročně o více než třetinu na téměř dvě miliardy korun a tržby překonaly 4,3 miliardy. Přes 80 procent příjmů plyne ze zahraničních zakázek, kde společnost upevňuje svou pozici jak v civilním, tak i vojenském segmentu. ERA informace uvedla ve výroční zprávě ve Sbírce listin.
Provozní výsledek hospodaření loni činil dvě a čtvrt miliardy korun, což představuje proti roku 2023 nárůst o třetinu. Finanční hospodářský výsledek meziročně vzrostl z 21 milionů na 164 milionů korun.
Společnost vyvíjí, vyrábí a implementuje systémy pro civilní i vojenské účely. Nejznámějším produktem je pasivní sledovací systém VERA-NG, který sleduje a identifikuje cíle ve vzduchu, na zemi i na moři. „Obchodně se dařilo v obou tržních segmentech. V civilním segmentu, který je zaměřen na oblast řízení letového provozu, došlo k nejvyššímu objemu kontraktace v historii společnosti a společnost ERA tak potvrdila svoji dominantní pozici v oblasti přehledových systémů na bázi multilaterace," uvedl předseda představenstva Ondřej Chlost.
Loni pokračovala i zvýšená poptávka po vojenských systémech. Příkladem je dodávka pasivního sledovacího systému VERA-NG do Moldavska. Tato transakce se uskutečnila s pomocí evropského programu EFP (Euriopean Peace Facility).
Nedávno kolegium ministryně obrany Jany Černochové (ODS) schválilo nákup tří pasivních radiolokátorů PLESS od společnosti ERA za 2,3 miliardy korun. Jeden stacionární a dva mobilní radary dokážou podle výrobce odhalit i drony a sledovat cíle do vzdálenosti 700 kilometrů. Trojice radiolokátorů doplní dříve pořízené systémy VERA-NG, navazující na legendární radar Tamara. PLESS je pasivní radar, který sám žádné signály nevysílá, takže je pro nepřítele prakticky neviditelný. Je tak vhodný k dlouhodobému sledování vzdálených cílů, například hluboko na území nepřítele nebo na moři.
ERA má sídlo v Pardubicích, v ČR má pět pracovišť, také v Uherském Hradišti, Strakonicích, Praze a Brně. Kvůli velkému růstu zakázek si musela pronajímat externí prostory a zavést dvě sdílené kanceláře pro zaměstnance využívající práci z domova. Firma také koupila pozemek poblíž sídla, kde je zatím parkoviště pro zaměstnance. Do budoucna tam plánuje výstavbu haly k parkování a integraci těžké mobilní techniky.
V roce 2024 zaměstnávala v průměru v přepočtu 435 lidí, o 51 více než rok předtím, třetina působí ve výzkumu a vývoji. Od roku 2011 ERA patří zbrojařské skupině Omnipol. Na dividendách z letošního zisku mělo být vyplaceno 700 milionů korun.