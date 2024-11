Ambiciózní plán, jak proměnit chátrající Holešovickou tržnici v moderní a živoucí areál, bude stát Prahu významně více, než čekala. Ještě před několika lety odhadovalo vedení pražského magistrátu, že rekonstrukce bývalých jatek vyjde na dvě až tři miliardy korun. Podle tento týden schválené strategické koncepce rozvoje tržnice bude do zanedbaného areálu nutné do roku 2038 investovat zhruba pět miliard korun.

Účet přitom narůstá s každým rokem, kdy na budovy v tržnici nikdo nesáhl. Přestože mělo hlavní město o její rozvoj dlouho zájem, jakékoli práce zdržely roky trvající soudní tahanice Prahy s původním nájemcem areálu. Špatný technický stav budov i celého prostoru přitom podle zástupců města omezuje možnosti výběru podnájemného. Ročně Praha vybere na nájmu obchodních a společenských prostor v tržnici zhruba 70 milionů korun. Po rekonstrukci by to mohlo být až 219 milionů.

„Schválená koncepce je cestovní mapou, která ukazuje, jak vytvořit z Holešovické tržnice areál, který slouží potřebám Pražanů s různorodými zájmy, potřebami, věkem i příjmy. A který zároveň nezatěžuje svým provozem rozpočet hlavního města a naopak je schopen do rozpočtu přispět,“ řekl radní pro majetek Adam Zábranský. Harmonogram investic i návrhy na využití objektů nejsou podle Zábranského závazné, radní budou ostatně schvalovat jednotlivě každou větší investici do tržnice. Koncepci budou muset po městské radě ještě schválit zastupitelé.

Celkovou rekonstrukci bude potřebovat polovina zdejších historických hal, druhá polovina potřebuje alespoň částečnou opravu. Předělat se musí také veřejné prostranství areálu, kde se počítá s vysazením zeleně, novými vodními prvky, dětským hřištěm, novým náměstím u bývalé vodárenské věže i se stržením části okolních zdí, které nyní brání větší prostupnosti tržnice.

Město už do areálu v posledních letech začalo investovat, ta zdaleka největší je oprava bývalé jateční burzy v hale číslo 4. V někdejší burze by se měla od příštího roku nacházet restaurace provozovaná firmou Zátiší Group.

Studie rozvoje Holešovické tržnice.|CMC Architects

Holešovická tržnice by měla do budoucna následovat úspěšné zahraniční koncepty, které sází na kombinaci gastronomie, maloobchodu, zábavy a kultury. Místo by zde měly najít i kanceláře a sklady. Komerční aktivity mají zabrat 87 procent prostoru a zbylých 13 procent má být podle strategie využíváno k veřejně prospěšným nekomerčním aktivitám. Nyní přijde ročně do tržnice 2,6 milionu návštěvníků, její popularita ale jistě ještě naroste s chystanou výstavbou nové čtvrtě Bubny-Zátory nebo Vltavské filharmonie. Do areálu proudí lidé častěji také kvůli nové Štvanické lávce, která začíná hned naproti hlavnímu vchodu do tržnice.

„Jsme moc rádi, že se podařilo rozvojovou koncepci Holešovické tržnice nakonec schválit. Dává nám jasné zadání a parametry pro naši další práci a zároveň představuje směr, kterým by se měl areál v příštích letech vydat, a podmínky nutné pro jeho rozvoj,” dodal Tomáš Hübl, který šéfuje městské společnosti Výstaviště Praha, která má správu a rozvoj tržnice na starost.