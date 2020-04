PWC: Propad produkce pražských podniků kvůli koronaviru převýší půl bilionu korun | E15.cz

Propad produkce malých a středních podniků v Praze za dva měsíce koronavirové krize bude zhruba 200 miliard korun. V dalších 12 měsících pak dalších 400 až 560 miliard. Vyplývá to z analýzy společnosti PwC, kterou vypracovala pro magistrát hlavního města. Praha nyní připravuje na podporu cestovního ruchu 100 milionů korun a kultury 120 milionů korun, uvedl to mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Hlavní město už uskutečnilo program COVID Praha na krytí úvěrů pro podnikatele. Do něj vložila 600 milionů korun. Program podnikatelé minulý týden vyčerpali během deseti minut.

„Musíme pochopit rozměr problému, připravit se na něj a počítat, že nám zasáhne do životů. A nejde jen o Pražany. Hlavní město má sice 12 procent obyvatel ČR, ale tvoří 26 procent hrubého domácího produktu celého státu. Daně vybrané na území hlavního města stát přerozděluje. Značná část přitom putuje do regionů. Když se zastaví ekonomika Prahy, nebudou mít peníze ani další města a obce,“ uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

V rámci malých a středních podniků vytvářejí ty pražské 40 procent produkce tohoto ekonomického segmentu celé země. Zaměstnávají 330 tisíc lidí. Minimální odhadovaný propad 600 miliard, což je více než pětina produkce, znamená ztrátu desítek tisíc pracovních míst.

Praha má specifickou strukturu malých a středních podniků. Velká část z nich pracuje ve službách, obzvláště pak v cestovním ruchu, pohostinství nebo kultuře, kde klesly příjmy v podstatě na nulu. Na podporu těchto odvětví chystá město vyčlenit zmíněných 100 milionů pro cestovní ruch a 120 milionů na podporu kultury. Návrhy nyní projednají radní.

Kromě programu COVID Praha se budou moci pražští podnikatelé přihlásit do chystaného vládního programu COVID III. V těch předešlých o pomoc žádat nemohli. „Co do výše uvolněných prostředků se podpora vlády více zaměřuje na velké podniky, ale pro Prahu je primární podpora firem menších, které do města přinášejí inovativní know-how,“ uvedl radní Vít Šimral (Piráti).

Magistrát již v rámci podpory podnikatelům odpouští restauratérům nájem za restaurační předzahrádky, hoteliérům poplatek z pobytu a obchodníci mohou zdarma využít zábor veřejného prostranství pro vystavení zboží. Podnikatelům také odložilo splátky nájmů nebo odpustilo penále z prodlení jeho platby. Obdobnou podporu živnostníkům nabídly i městské části.