Nouzový stav bude trvat nejméně do 17. května, rozhodli poslanci | E15.cz

Po celodenní debatě poslanci odhlasovali prodloužení nouzového stavu do 17. května. S tímto termínem souhlasila sněmovna podle návrhu poslanců KSČM, kteří v dolní komoře tolerují menšinový kabinet ANO a ČSSD. Vláda původně požadovala prodloužení až do 25. května. Pro prodloužení do 17. května bylo 54 ze 101 přítomných poslanců.

Vláda chtěla, aby nouzový stav mohl pokračovat až do pondělí 25. května, a to v souvislosti s vládními plány postupného uvolňování restrikcí hlavně obchodu a služeb. Kabinet v žádosti varoval před tím, že pokud by omezení skončila najednou, hrozilo by „závažné riziko významného zhoršení epidemiologické situace“. Poslanci ale uváděli, že se sněmovna může v případě potřeby znovu sejít a nouzový stav ještě prodloužit.

Opoziční pravice se přikláněla k pokračování nouzového stavu nejvýše ještě v první květnové dekádě. Její zástupci vinili kabinet z toho, že postupuje protiprávně a navíc chaoticky, a to i při postupném uvolňování restrikcí.

Nouzový stav platí v Česku od čtvrtka 12. března, sama vláda jej může vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Sněmovna stav nouze už jednou prodloužila rovněž podle návrhu komunistických poslanců do konce dubna, ač vláda žádala o sobotu 11. května.