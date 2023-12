Jednání o závěrečné podobě regulace umělé inteligence (AI Act), probíhalo na poměry Evropské unie dramaticky, jednání trvalo dlouhých 37 hodin. Vyjednavači po uzavření dohody oslavovali fakt, že Evropská unie je prvním místem na světě, kde byla obdobná regulace schválena. „Jsem přesvědčená o tom, že AI musíme regulovat globálně a že je daleko lepší, když ta pravidla udává demokratický svět než svět, který chce pomocí AI docílit absolutní kontroly nad společností. Proto jsme první,“ říká v rozhovoru pro e15 místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, která se do vyjednávání zapojila.

České novináře čeká už následující rok velké stěhování. Mediální dům Economia, kam spadají tituly, jako jsou Hospodářské noviny, Ekonom nebo zpravodajský web Aktuálně.cz, se přemístí z Karlína do Holešovic. Czech News Center, který je vydavatelem deníku Blesk, e15 či týdeníku Reflex, přemístí své sídlo z Holešovic do Strašnic. Stěhování by se brzy mohlo týkat i dalších mediálních hráčů.

Lidé budou čím dál méně nakupovat automobily, nebudou chtít, aby stály non-stop před domem, natož platit provozní náklady. Teze, se kterou na český trh v poslední dekádě vstupovaly společnosti nabízející sdílení aut, se zatím ani zdaleka nenaplňuje. Jejich byznys dusí oslabená ekonomická kondice firem i běžných spotřebitelů. Poradenské firmy sice věští značný růst trhu sdílení na globální úrovni, je ale otázka, zda se ho všechny v Česku podnikající carsharingy dožijí.

Naděje firem a obcí na rychlé inkaso 57 miliard korun z padlé Sberbank, která věřitelům svitla na počátku týdne, se vytrácí. Peníze k výplatě momentálně zablokované odvoláním věřitelské skupiny LitFin zůstanou zřejmě i nadále nedosažitelné. Potenciální řešení současné patové situace spočívající ve vyplacení LitFinu brněnskou skupinou Fipox totiž v LitFinu narazilo na chladné přijetí. Podle původního plánu insolvenční správkyně měla začít Sberbank vyplácet své věřitele ještě před Vánoci, současné komplikace ale termín odkládají na neurčito.

