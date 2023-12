České novináře čeká už následující rok velké stěhování. Mediální dům Economia, kam spadají tituly, jako jsou Hospodářské noviny, Ekonom nebo zpravodajský web Aktuálně.cz, se přemístí z Karlína do Holešovic. Czech News Center, který je vydavatelem deníku Blesk, e15 či týdeníku Reflex, přemístí své sídlo z Holešovic do Strašnic. Stěhování by se brzy mohlo týkat i dalších mediálních hráčů.