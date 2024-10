Vyrostla v jednu z největších automobilek světa a s Teslou těsně soupeří o post jedničky v segmentu ryze elektrických vozů. Má-li některá z čínských značek, které expandují s elektromobily do Evropy, šanci uspět, pak je to právě čínská BYD. Gigant ze Šen-čenu však naráží na nečekanou překážku na západ od českých hranic. Zákazníci v Německu totiž neprojevují sebemenší zájem stavět s ní své sny, k čemuž je výrobce vyzývá rovnou i svým názvem – BYD je zkratkou pro Build Your Dreams. Mocná značka tak chystá těžkou ofenzivu a znásobí množství dealerství.

Burzovní cena kávy se letos v září dostala nad 2,75 dolaru za libru, a byla tak nejvyšší za posledních třináct let. I přes mírný pokles v minulých dnech se její cena nyní pohybuje kolem 2,6 dolaru. V následujících měsících navíc nelze vyloučit další růst a atakování historických maxim. Může za to souhra mnoha faktorů, které tomuto trendu nahrávají do karet. Zvyšování cen na burze pocítí i koncoví zákazníci. Výsledné zdražení v maloobchodu se však projeví až s určitým zpožděním.

VIDEO: Další spolupráce s Piráty? Umím si to představit. Byli emotivní, dnes by to tak neřekli, říká ministryně Černochová v pořadu FLOW

Proděláváme stále víc, rušíme výrobu jednoho modelu a vývoj nové naděje firmy vázne, stejně jako již mnohokrát předtím. To je ve stručnosti páteční oznámení Boeingu. Zaměstnanci stále stávkují a ani zásadní soudní řízení se společností neběží hladce. Řešení těchto problému vyžaduje mimo jiné velké peníze.

O zakázku na kolové obrněnce pro ženisty, a také pro zdravotníky a vojenské policisty se utká více firem. Armáda vycouvala z přímého nákupu australských vozidel Bushmaster a požadovanou techniku pořídí v otevřeném výběrovém řízení. Nahrává to českým zbrojovkám, které dřívější záměr právě kvůli upřednostňování výrobce bushmasterů, společnosti Australian Defence Industries, ovládané francouzským koncernem Thales, kritizovaly. V tendru půjde o vyšší jednotky miliard korun.

