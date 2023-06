Automobilky se po letech zahojily. Čupr zakládá investiční skupinu | e15.cz

Firmy českého autoprůmyslu ohlásily po letech ztrát výrazné zlepšení hospodářských výsledků za loňský rok. Celkové tržby výrobců aut a dodavatelů působících v Česku vzrostly téměř o třináct procent na více než 1,2 bilionu korun. Obdobně rostl export, jenž utržil 1,01 bilionu. Vývoz je pro odvětví klíčový, na tržbách se podílel 82 procenty: „táhlo“ jej Německo s téměř třetinovým podílem, následovala Francie (7,6 procenta) a Slovensko (6,6 procenta). Rychlejšímu vývoji však brání zamrzlá situace týkající se „gigatováren“ plánovaných pro Česko i vyprahlý trh práce.

Jeden z nejúspěšnějších tuzemských startupistů Tomáš Čupr se vydává na cestu investování do firem, které nemohou na trhu sehnat peníze. Spouští proto investiční skupinu TCF Capital, kterou bude řídit bývalý šéf maďarské pobočky Rohliku Peter Klekner. Do roku 2030 by skupina měla spravovat firmy v hodnotě zhruba 120 miliard korun, soustředit se chce na oblasti výroby, digitalizace, maloobchodu nebo zpracování jídla.

Evropský boj proti oxidu uhličitému tlačí developery ke snižování uhlíkové stopy. Stavět takzvaně udržitelně bude v následujících letech klíčové pro financování nových projektů. Tuzemští developeři chtějí pro výstavbu kanceláří i bytových domů už dnes ve větší míře využívat průmyslově zpracované dřevo. Brání jim v tom ale legislativa. Studio Qarta Architektura architektů Jiřího Řezáka a Davida Wittasseka teď nabízí možné řešení, jak v tomto ohledu v Česku prolomit ledy.

Dekarbonizace bude surovinově náročná pro celý svět, Západu zajišťování zdrojů navíc komplikují politické okolnosti. Evropa a Spojené státy po zkušenostech s koronavirovou pandemií a válkou na Ukrajině usilují o větší kontrolu nad dodavatelskými řetězci. Závislosti na Číně se chtějí zbavit užší spoluprací se spřátelenými státy a domácí těžbou. Ta však budí velký místní odpor. Těžební gigant BHP Group už varuje, že přílišný protekcionismus může podkopat snahu o ochranu klimatu.

Cestovat po světě a připadat si i se subtilním kontem a vratkou výplatnicí jako král? Jde to. Brázdit svět není drahé. Totiž nemusí být. Stačí vystoupit z letadla v té správné destinaci. Která určitě nemusí být nezajímavá a kde i turista ze stále ještě chudého Česka bude překypovat kupní silou. Představte si takový týden dovolené se vším všudy za pět tisíc korun. Pokud nemáte problém s kdejakým očkováním a netrpíte sociálními bloky či nadměrnou hrůzou, můžete si na cestách připadat jako Rothschildové. Pusťte si první část letní trilogie o bohatých Češích na dovolené.

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla: Letní dovolená - 1. díl • VIDEO E15

