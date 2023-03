UBS převezme krachujícího rivala, Trumpovi údajně hrozí zatčení | e15.cz

Švýcarská vláda po mnoha těžkostech dojednala historické sloučení dvou největších bankovních domů v zemi - UBS a Credit Suisse, která se dostala do potíží. UBS za svého rivala zaplatí tři miliardy dolarů, tedy téměř 73 miliard korun. Narychlo sjednaný plán má zastavit masivní propad hodnoty akcií a dluhopisů Credit Suisse a vůbec celého evropského bankovního sektoru.

V případě zavedení nové emisní normy Euro 7, kterou loni na podzim představila Evropská komise, by tuzemská Škoda Auto musela uzavřít jednu výrobní halu a propustit asi 3000 zaměstnanců. Se započítáním dodavatelů by dohromady přišlo o práci až deset tisíc lidí. Nová unijní pravidla by totiž znemožnila prodávat menší modely Fabia, Scala a Kamiq. V České televizi to uvedl člen představenstva automobilky pro prodej a marketing Martin Jahn.

Americká Federální společnost pro pojištění vkladů nenašla vhodného adepta na kompletní převzetí zkrachovalého finančního ústavu Silicon Valley Bank (SVB). Nyní se tedy přiklání k variantě jeho rozprodání po částech. Nabídky na převzetí zkrachovalé banky měli zájemci podávat do nedělního odpoledne.

Bývalý prezident Spojených států Donald Trump vyvolal pozdvižení na americké politické scéně spekulacemi o svém chystaném zatčení, k němuž má podle něj dojít v úterý. Špičky Trumpovy Republikánské strany včetně předsedy Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho či bývalého viceprezidenta USA Mikea Pence se za Trumpa okamžitě postavily a prohlásily, že pokud bude Trump skutečně trestně stíhán, půjde o politicky motivovaný proces.

Česká republika chce svou energetiku v příštích letech postavit na kombinaci jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů. Jádro začíná v důsledku války na Ukrajině ale nabývat na důležitosti takřka v celé Evropě. Odhady hovoří o tom, že pro zachování současné kapacity jaderných zdrojů v Evropské unii v následujících dekádách budou zapotřebí investice dosahující v přepočtu až jedenácti bilionů korun.

