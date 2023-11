Bitcoin je nejdražší za rok a půl. Europoslanci schválili Euro 7 | e15.cz

Závod koncernu Volkswagen v německém Kasselu čelí potížím s dodavatelskými řetězci, omezuje proto výrobu elektromotorů, informoval web Automobilwoche. Důsledky pocítí i dceřiná automobilka koncernu - tuzemská Škoda Auto, potvrdilo tiskové oddělení Škody pro e15. „Výrobu modelů Škoda Enyaq a Enyaq Coupé ovlivní výpadek produkce v závodě Volkswagen Group Components v Kasselu,“ uvedla mluvčí Škody Ivana Povolná.

Indický ocelářský magnát Sandžív Gupta se čím dál více blíží ostré zatáčce, kterou nemusí vybrat. Kvůli nízké poptávce po oceli a špatné finanční kondici své skupiny GFG oddaluje znovunajetí poslední provozované vysoké pece ve své ostravské ocelárně Liberty. Mezi zaměstnanci, kterých je v huti zhruba šest tisíc, tak panují obavy z budoucnosti podniku.

Cena nejznámější kryptoměny je nejvýše za poslední rok a půl. Bitcoin během čtvrtečního odpoledne rostl v mezidenním srovnání o pět procent, stál kolem 37 tisíc dolarů. Investoři sázejí na to, že by investování do bitcoinu brzy mohlo být stejně snadné, jako je nakupování amerických akcií. „Vnímám to jako projev jejich neznalosti toho, jak funguje regulace finančních trhů v USA,“ upozorňuje portfolio manažer fondu Metatron Capital Aleš Vávra, který je vůči bitcoinu a kryptu dlouhodobě skeptický.

Miliardáři Pavel Tykač a René Holeček založili novou nadaci C-EDUCA, která bude dlouhodobě podporovat soukromou Vysokou školu Cevro. Tu v roce 2006 založil bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer. Během příštích deseti let by nadace měla škole poslat až miliardu korun. Díky penězům od dvou byznysmenů se Cevro chce stát vysokou školou univerzitního typu, nově získá název Cevro University.

Nová emisní norma Euro 7 byla schválena na plenárním zasedání v Bruselu. Nové nařízení aktualizuje limity pro emise výfukových plynů, jako jsou například oxidy dusíku, pevné částice, oxid uhelnatý a amoniak, a zavádí nová opatření ke snížení emisí z pneumatik a brzd a ke zvýšení životnosti baterií. Řadě států včetně České republiky, které nesouhlasily s původním přísným návrhem Evropské komise, se podařilo dosáhnout výrazných změn.

Stane se dnes: