Ostravskou huť Liberty bude před věřiteli nadále chránit moratorium. Ve středu odpoledne o trvání právní ochrany rozhodl soud na základě předložených důkazů o tom, že má firma v dostatečném stadiu rozpracovaný restrukturalizační plán a chce ho do konce příštího týdne předložit k hlasování.

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin dnes překročila 60 tisíc dolarů (1,4 milionu korun) a je nejvýše od listopadu 2021. Podle analytiků přispívají k růstu jednak bitcoinové fondy obchodované na burze (ETF), jednak blížící se půlení bitcoinu, takzvaný halving. Na rekordu téměř 69 tisíc dolarů se bitcoin ocitl rovněž v listopadu 2021.

Česko připravuje prostřednictvím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nový zákon o kyberbezpečnosti, který by mohl vést až k zákazu čínských dodavatelů technologií do kritické infrastruktury. Operátoři a energetické podniky v čele s ČEZ proti takto tvrdému postupu bojují a tvrdí, že rizika umějí ošetřit. Zástupci izraelské společnosti Check Point, která patří ke klíčovým dodavatelům v kyberbezpečnostním oboru, nicméně před Huawei a spol. varovali.

Měl to být další velký trhák Applu. Produkt, kterým si jedna z nejhodnotnějších firem světa rozšíří produktové portfolio, výrazně navýší obrat a ještě silněji uzamkne uživatele ve svém ekosystému. Místo toho tajemstvími opředený projekt Titan končí. Apple vzdal dekádu dlouhou a miliardy dolarů drahou snahu o to, aby se zařadil po bok Tesly a přivedl na trh supermoderní elektrické auto bez volantu a pedálů, zato s vyspělým softwarem, který by nahradil řidiče. A dost možná udělal dobře.

Stane se dnes: