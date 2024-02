Ostravskou huť Liberty bude před věřiteli nadále chránit moratorium. Ve středu odpoledne o trvání právní ochrany rozhodl soud na základě předložených důkazů o tom, že má firma v dostatečném stadiu rozpracovaný restrukturalizační plán a chce ho do konce příštího týdne předložit k hlasování.

Právní bitva se odehrála o slovíčko „solventní“, tedy o finanční způsobilost hutě. K tomu, aby firma mohla využít všeobecného moratoria, musí zůstat solventní a přesvědčit soud, že její restrukturalizační plán je důvěryhodný a zároveň přináší maximální uspokojení věřitelů.

Hlavní věřitel, společnost Tameh, který se opíral o posudek poradenské firmy KPMG, splnění těchto podmínek dlouhodobě zpochybňuje. Že je huť v platební neschopnosti, se před konáním soudu podle Seznam Zpráv domníval i restrukturalizační správce Liberty Michal Žižlavský.

Liberty Ostrava ale soudce přesvědčila. „Soud nezjistil, že by podnikatel sledoval svým všeobecným moratoriem nebo celkovou preventivní restrukturalizací nepoctivý záměr,“ řekl soudce Viktor Břeska s tím, že moratorium bude trvat do 21. března.

Mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková před rozhodnutím soudu uvedla, že podnik pracuje na aktualizovaném restrukturalizačním plánu. Na zaslané dotazy k verdiktu soudu zatím nereagovala.

Podle nejaktuálnějších dostupných dat dlužila Liberty na konci loňského roku přes čtyři miliardy korun. Dnes to kvůli pozastavení většiny provozu bude ještě více. Nejvíc, téměř dvě miliardy, si dnes nárokuje společnost Tameh, která firmě dodávala energie a která kvůli nesplaceným fakturám ze strany Liberty skončila v úpadku.

Předseda odborové organizace ocelárny Liberty Roman Bečica se k výsledku soudu vyjádřil jen obecně, protože rozhodující nyní podle něj budou konkrétní kroky majitele a vedení společnosti. „O budoucnosti hutě se teprve rozhodne. Klíčové bude, aby se zachovala huť jako integrovaný celek, tedy včetně prvovýroby, ocelárny, vysoké pece a navazujících válcovacích tratí,“ řekl Bečica.

V ostravské huti pracuje zhruba šest tisíc zaměstnanců, kteří nyní pobírají sto procent mzdy, přestože většina z nich zůstává doma. Gupta jim podle informací Hospodářských novin pravidelně platí celkem 300 milionů korun. Podle zaměstnanců je nyní nejdůležitější, aby se firma domluvila s dodavatelem energií Tameh.

V pondělí hutní společnost pro Reuters uvedla, že podala nabídku na jeho převzetí. Podle mluvčího společnosti Tameh Patrika Schobera šlo však jen o zastírací manévr před soudním jednáním.

„Za tři poslední měsíce bohužel nepřistupovala Liberty Ostrava k řešení svých dluhů aktivně. Liberty Ostrava by dle veřejných informací měla být v úpadku, místo toho zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace. To by mělo obnášet navrácení skoro osmi miliard, které Liberty půjčila svým sesterským společnostem, a následné zaplacení dvoumiliardového dluhu Tamehu,“ komentuje rozhodnutí soudu Schober.