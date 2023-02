Ranní check: Británie a EU se dohodly, VW potřebuje více času na rozhodnutí o gigafactory | e15.cz

Británie a Evropská unie dosáhly dohody o obchodních pravidlech v Severním Irsku, čímž by měly skončit vlekoucí se prudké spory o urovnání po brexitu, uvedla britská média. Dohoda, která následuje po setkání britského premiéra Rishiho Sunaka a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, by měla dopomoci k hladkému obchodu mezi Ulsterem a zbytkem Spojeného království.

„S potěšením oznamuji, že jsme nyní učinili rozhodující průlom,“ oznámil novinářům britský premiér. Konstatoval, že dohoda představuje novou kapitolu ve vztazích Spojeného království a EU. Zachová podle něj jemnou rovnováhu na irském ostrově a ukončí nejistotu obyvatel Ulsteru. Podle Leyenové nové uspořádání, nazývané Windsorský rámec, zajistí, že všechny potraviny a léky dostupné jinde v království, budou k mání také v Severním Irsku.

✅ Americká ministryně financí navštívila Kyjev

Americká ministryně financí Janet Yellenová v pondělí vyrazila na nečekanou návštěvu Kyjeva, aby znovu Ukrajinu utvrdila v podpoře v jejím boji proti ruské invazi a potvrdila ekonomickou pomoc USA, která posiluje válečné úsilí Ukrajiny.

Yellenová se setkala s prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími klíčovými vládními činiteli jen pár dní po výročí jednoho roku války a zopakovala sloval ujištění, která před týdnem v Kyjevě poskytl prezident Joe Biden.

„Amerika bude stát při Ukrajině, dokud to bude potřeba,“ řekla Yellenová.

✅ VW bude potřebovat na rozhodnutí o gigafactory víc času

Koncern Volkswagen zřejmě bude potřebovat na finální rozhodnutí o lokalitě pro chystanou továrnu na výrobu baterií do elektromobilů více času. Důvodem je případné zohlednění změn v novém balíčku podpůrných opatření v programu Green Deal, který chystá Evropská unie. Novinářům to řekl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer. Podle dřívějších sdělení se měl koncern rozhodnout o lokalitě do konce minulého roku a poté o několik měsíců později, hovořilo se o konci března.

„Česko má nyní v rámci kandidátských zemí skvělou pozici k získání gigafactory. Je ale nyní potřeba počkat, co přinese takzvaný nový Green Deal. Koncern jej musí zhodnotit i z hlediska dotací a investičních pobídek,“ uvedl.

Dvouprocentní inflace do roka a do dne může být pro Česko až příliš ambiciózním scénářem. Existuje totiž nezanedbatelné riziko, že palčivý růst cen v Česku zakoření a z inflace se stane chronický problém. Proto je třeba, aby Česká národní banka dala jasně najevo, že v boji s inflací nehodlá ustrnout na půli cesty. „Mojí noční můrou je, že místo toho, abychom začátkem příštího roku uvažovali o tom, jak sazby rychle snížit ze sedmičky někam na čtyřku, řekneme si: Bohužel to nestačilo a musíme sedmičku udržovat další rok. Anebo budeme muset sazby dokonce zvýšit,“ říká člen Bankovní rady České národní banky Tomáš Holub.

Bývalý spoluvlastník OKD Zdeněk Bakala se chystá investovat do fotovoltaiky. Na Karvinsku chce stavět solární parky, kvůli čemuž inicioval změnu tamního územního plánu. Záměr potvrdil i Tomáš Neščák, mluvčí společnosti Asental Group, která sdružuje Bakalovy podnikatelské aktivity v Moravskoslezském kraji.

Asental podrobnosti nechce zatím upřesňovat. „Skupina Asental zvažuje možnosti dalšího využití brownfieldů, například pro výrobu čisté energie. V tuto chvíli ale ještě není možné uvést konkrétnější informace ani časový harmonogram,“ napsal na dotaz E15 Neščák.

