Český vesmírný byznys si sáhne na bezmála čtyřmiliardový evropsko-japonský projekt, jenž bude zkoumat komety, které doslova svět neviděl. Na vesmírné projekty velmi brzy, tedy v roce 2029, odstartuje na raketě Ariane 6 z Francouzské Guyany soustava zařízení mající za cíl odhalit lidstvu počátky sluneční soustavy. Konstrukce sondy bude mít výraznou českou stopu.

Postoj české vlády i Evropské unie k vývozům zakázaného zboží a technologií do Ruska, které Putinův režim využívá k výrobě zbraní, je příliš mírný. Sankcionovaný byznys v posledních dvou letech doslova rozkvetl, a to přesto, že v Česku se už podařilo zabránit řadě takových obchodů. Bezpečnostní informační služba (BIS) nebo orgány činné v trestním řízení míní, že stát musí přitvrdit paragrafy a nabrat více analytiků a dalších odborníků. Na závažný problém upozornila v červnu i ČNB, stávající předpisy by také zpřísnila.

Tomáš Křivda, šéf Sparty|Tomáš Sovinský

Státní rozpočet skončil v prvním pololetí ve schodku 178,6 miliardy korun, deficit se tak zmírnil proti květnovým 210,4 miliardy korun. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Výsledek hospodaření je nejlepší v posledních pěti letech, zároveň je ale schodek pátý nejhlubší v dějinách Česka. Loni na konci června byl rozpočtový deficit 215,4 miliardy korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) výsledky ukazují, že stát dokáže dodržet plánovaný celoroční schodek 252 miliard korun.

Na pondělní valné hromadě polostátní energetické skupiny ČEZ, která proběhla minulý týden, se kromě dividendy diskutovala i budoucnost uhelného byznysu. Mluvčí společnosti Ladislav Kříž mimo jiné uvedl, že ČEZ nejpravděpodobněji ukončí těžby uhlí v roce 2030, tedy mnohem dříve, než původně očekával. Kvůli zhoršení ekonomiky celé uhelné energetiky podobný osud očekávají i ostatní tuzemští hnědouhelní hráči.

