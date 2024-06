Americká společnost Onsemi podle informací e15 ve svém výrobním závodě na čipy v Rožnově pod Radhoštěm propustí řádově desítky lidí. Jde o součást globální redukce stavů, v jejímž rámci se celá firma podle zprávy pro regulátory rozloučí s tisícovkou zaměstnanců. Jde už o druhé kolo propouštění, výrobce čipů loni dal sbohem asi 1900 lidí. Na obří expanzi výroby v Rožnově za dvě miliardy dolarů, potvrzenou ve středu, to však nemá mít vliv.

Česko patří k nejaktivnějším podporovatelům Ukrajiny a také k nejhlasitějším zastáncům přitvrzení protiruských sankcí. Samo se ale už delší dobu potýká s nárůstem nelegálních vývozů strategických výrobků, technologií a surovin do Ruska. Boj proti této trestné činnosti je obtížný, navíc proti stovkám rizikových obchodních případů stojí jen pár desítek zpravodajských důstojníků, finančních analytiků, žalobců a úředníků. Přesto se jim i díky spolupráci s evropskými kolegy už podařilo několik kauz otevřít.

Investiční skupina Thein bývalého šéfa O2 Tomáše Budníka a společnosti J&T pokračuje v expanzi v byznysu s informačními technologiemi a telekomunikacemi. Thein prostřednictvím fondu J&T Thein SICAV chce koupit od roku 1990 fungující pražskou firmu Your System dodávající IT služby mimo jiné ministerstvu vnitra, policii či záchranářům. Thein patří se skupinami Aricoma, Seyfor a Sudop CIT mezi čtyři velké konsolidátory zdejšího trhu s IT.

Česká národní banka loni trestala nejvíce v novodobé české historii. Za byznysové prohřešky dostali hráči na domácích finančních trzích celkem 136 pokut v celkové výši bezmála 79 milionů korun. To je téměř o pětinu vyšší suma, než jakou centrální bankéři vybrali na trestech v roce 2022. Zároveň jde o nejvyšší roční částku, kterou centrální banka vytrestala domácí finanční byznys přinejmenším od roku 2003, kdy začala tento údaj systematicky publikovat. Brutálně narostly především tresty za porušení zákonů o praní špinavých peněz.

