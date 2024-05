Dálnice a města. To jsou hlavní priority, kde mají vznikat tisíce dobíjecích stanic pro elektromobily. Ministerstvo dopravy totiž od letoška přerozděluje pět miliard korun z evropských dotací, od kterých si slibuje přes deset tisíc nových dobíjecích bodů do roku 2028. Nyní jich je čtyři a půl tisíce. „Lidé ze všech stran slyší, že je dobíječek málo, čímž poté zdůvodňují, proč si elektromobil nechtějí pořídit. Je to ale mýtus. Například podíl vysoce výkonných stanic je v Česku podstatně vyšší než na Západě,“ říká Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Betonová pláň, autobusy do zoo a restaurace McDonald's. Nádraží Holešovice si dnes Pražané nepředstaví jinak – když už jsou na něj přinuceni myslet – přitom projekt na revitalizaci stanice metra a jejího okolí jsou už několik let na stole. V posledních měsících se ale právě tento záměr stal součástí nejtvrdšího boje uvnitř vládnoucí pražské koalice. Pokud z toho vedení města dobře nevybruslí, může to Prahu stát nemalé peníze.

Microsoft před pár dny oznámil novinku, která může přinést revoluci do světa osobních počítačů a rozbourat několik dekád existující dominantní spojení označované jako Wintel. Jde o kombinaci slov Windows a Intel poukazující na to, že PC poháněná operačním systémem Microsoftu dlouhá léta fungují na procesorech převážně jednoho podniku. S akciemi Intelu to zatím kupodivu nic moc nedělá.

Rozhovor s Marcelem Kolajou pro pořad FLOW • e15

Vláda poodhaluje nepopulární a politicky třaskavé podrobnosti o penzijní reformě, o které nyní začala jednat Poslanecká sněmovna. Mezi návrhy nejvíce kritizované opozicí patří postupné zvyšování věku odchodu na odpočinek. Ministerstvo práce a sociálních věcí už zveřejnilo podrobnější čísla o padesátnících. Údaje o mladších ročnících ale chyběly. Až z nynější předběžné zprávy o stavu důchodového systému a o jeho předpokládaném vývoji plyne, jak na tom budou lidé, kterým je dnes čtyřicet a více let. Materiál vzniká každých pět let, jeho konečnou podobu má kabinet schvalovat příští měsíc.

Stane se dnes: