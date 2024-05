Betonová pláň, autobusy do zoo a restaurace McDonald's. Nádraží Holešovice si dnes Pražané nepředstaví jinak – když už jsou na něj přinuceni myslet – přitom projekt na revitalizaci stanice metra a jejího okolí jsou už několik let na stole. V posledních měsících se ale právě tento záměr stal součástí nejtvrdšího boje uvnitř vládnoucí pražské koalice. Pokud z toho vedení města dobře nevybruslí, může to Prahu stát nemalé peníze.