Až pro 600 milionů korun si jde na trh investiční skupina Natland. Investorům včetně těch drobných nabídne dceřiný Natland investiční fond balík pětiletých dluhopisů. Z výnosu hodlá skupina vedle umoření starších dluhů i částečně financovat výstavbu stovek bytů na Kladně, zbytek poslouží na případné akvizice, jelikož trh nejen kvůli problémům některých menších developerů nabízí více příležitostí. Emisi dala v květnu zelenou Česká národní banka, bondy se zároveň ocitnou i na pražské burze. Podle expertů mají papíry u investorů šanci na úspěch, v první fázi chce Natland prodat bondy za 300 milionů.

Sněmovna ve čtvrtek podpořila vládní návrh širších změn v důchodech. Předpokládá například zvyšování důchodového věku nad nynější hranici 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů. Úvodní debata o sporné penzijní reformě poslancům zabrala 32 hodin čistého času a vyplnila tři jednací dny. Převažovala v ní opoziční kritika. Předloha nyní zamíří k posouzení do sociálního výboru.

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek na Pražském hradě udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie. Stoltenberg se zásadním způsobem zasloužil o upevňování demokracie a stability ve střední a východní Evropě, řekl v prohlášení na úvod ceremoniálu vedoucí prezidentské kanceláře Milan Vašina.

Už v červnu by mohla odstartovat jedna z nejvýznamnějších změn územního plánu Prahy, která má umožnit kompletní zastřešení hlavního nádraží. Výstavbu za desítky miliard plánuje investiční skupina Penta, za jejíž developerskou činností stojí její spoluzakladatel Marek Dospiva. Společný podnik Českých drah, Sudop Group a Penty drží právo zástavby nad hlavákem. Na konferenci e15 REsummit navíc záměr získal podporu magistrátu, Správy železnic i ministra dopravy. Pro e15 nyní klíčový manažer Penty poprvé popsal, co skupina plánuje na místě vybudovat a v jakém horizontu by mohla stavba probíhat.

Stavební řízení míří do digitální doby. Ne všichni úředníci ho ale chtějí následovat. Řada z nich dokonce raději urychlí odchod do důchodu, než aby se musela učit nový systém. Digitalizace stavebního řízení se s novým stavebním zákonem naplno spustí už za měsíc, úředníci se ale teprve s elektronickými portály seznamují a čekají na výkonnější počítače. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš věří, že se vše stihne a stavebníci tak budou moci od července získávat stavební povolení rychleji a pohodlněji.

VIDEO: V pořadu FLOW balance jsme si povídali s vědkyní Lucií Ráčkovou

Rozhovor s vědkyní Lucií Ráčkovou pro FLOW balance • e15

Stane se dnes: