Páteční teroristický útok na okraji Moskvy vyvolal na Západě nejen strach z toho, že ruský prezident Vladimir Putin zneužije situaci k eskalaci agrese na Ukrajině. Některé evropské země se už před touto událostí obávaly oživení aktivity Islámského státu. Německo nedávno zadrželo osoby podezřelé z přípravy úderu ve Švédsku. Francie se usilovně připravuje na zajištění bezpečnosti letních olympijských her. Ve střehu by mělo být i Česko, které bude v květnu hostit mistrovství světa v hokeji, podle expertů však není důvod k panice.

Marcin Hejka je mezi českými technologickými podnikateli známý investor. Ještě jako viceprezident fondu rizikového kapitálu Intel Capital, což je investiční odnož amerického čipového giganta Intel, se podílel na stamilionové investici do zdejší softwarové firmy GoodData. Pak ve Varšavě spoluzaložil fond OTB Ventures, který poslal skoro sto milionů do pražských SpaceKnow. A nyní OTB spouští největší fond ve střední a východní Evropě, jehož cílem mohou být další české a slovenské startupy.

Zástupci společností ČEZ a Teplárny Brno v pondělí podepsali v Jaderné elektrárně Dukovany realizační smlouvu k horkovodu z elektrárny do Brna. Umožní hledání zpracovatele projektové dokumentace. Příprava stavby má skončit na jaře 2027. Společnosti zároveň podepsaly smlouvu o budoucí smlouvě na dodávky tepla. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové (ODS) by cena tepla z horkovodu měla být nižší nebo srovnatelná s jinými zdroji. Teplo z horkovodu by mohli Brňané začít využívat v topné sezoně 2030/2031.

Série skandálů v americké strojírenské společnosti Boeing vyvolala personální otřesy. Do konce roku z funkce odstoupí generální ředitel David Calhoun, výměna ale čeká i další manažery. Rozhodnutí je součástí rozsáhlých změn, k nimž výrobce letadel přistoupil po lednovém incidentu, kdy se jednomu z letadel 737 MAX za letu odtrhl panel, jenž v trupu zaslepuje otvor pro další nouzový východ. Akcie Boeingu reagovaly na zprávu o odchodu šestašedesátiletého šéfa Calhouna růstem.

Stane se dnes: