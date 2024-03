Páteční teroristický útok na okraji Moskvy vyvolal na Západě nejen strach z toho, že ruský prezident Vladimir Putin zneužije situaci k eskalaci agrese na Ukrajině. Některé evropské země se už před touto událostí obávaly oživení aktivity Islámského státu (IS). Německo nedávno zadrželo osoby podezřelé z přípravy úderu ve Švédsku. Francie se usilovně připravuje na zajištění bezpečnosti letních olympijských her. Ve střehu by mělo být i Česko, které bude v květnu hostit mistrovství světa v hokeji, podle expertů však není důvod k panice.